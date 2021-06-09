Партию «Новые люди» на выборах в Госдуму представит проректор самарского вуза Максим Гнатюк

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Максим Гнатюк — известный в регионе общественник, ученый, проректор СамГУПС. Солидный послужной список для 30-летнего молодого человека. Главной удачей Максим считает пользу, которую он принес людям за время работы.

— Максим, как вы поняли, что общественная работа — ваше призвание?

— Все пять лет учебы я был студентом-активистом: КВНы, концерты, соревнования, руководство профкомом — я просто не мог без этого. Да и в аспирантуре общественная работа не отпускала —руководство студенческими отрядами на региональном уровне, работа на Олимпиаде в Сочи, социальные проекты, решение проблем трудоустройства студентов.

Именно тогда я увидел, что нам требуется новая законодательная база. Например, чтобы студенты, состоящие в стройотряде, могли официально получить дополнительную рабочую специальность. Или чтобы им не приходилось проходить медкомиссию за свой счет.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

— И для этого вы пошли в Молодежный Парламент области?

— Да. Сперва к деятельности Молодежного Парламента я относился, честно говоря, довольно скептически. Казалось, что ребята в костюмах собираются на заседаниях и «играют» в депутатов без конкретных решений.

Так как просить о помощи с принятием закона о студотрядах никого не хотелось, мы с коллегами приняли участие в конкурсе и прошли в Парламент сами. Более того, я стал его председателем. После этого меня избрали в Молодежный Парламент при Государственной Думе.

Я изнутри увидел, как устроена законодательная власть. Нам удалось продвинуть проект закона о помощи малоимущим студентам. Это было очень важно, потому что из-за изменений в федеральном законодательстве, количество льготных категорий студентов сократилось, и многие перестали получать поддержку.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Мы нашли выход и предложили изменить региональный закон о социальной помощи. Вопрос пришлось решать лично с губернатором. Инициативы, которые требуют финансирования, всегда решаются не быстро. Но у нас получилось.

К слову, еще далеко не все мои задумки воплотились в жизнь. В планах остается и законопроект о студенческих отрядах.

Два года в Парламенте отмечены знакомством с интересными людьми, участием в организации форума «iВолга», руководством сменой «Политика», руководством программой общественной безопасности в Самаре во время Чемпионату Мира по футболу 2018.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

— При этом и от научной карьеры вы не отказались?

— Все это время, работая в Парламенте, параллельно трудился в университете. Я обожаю преподавать. Читаю лекции и молодым студентам, и заочникам, которые приходят на переподготовку. Общаюсь с людьми разных поколений. Вижу, что их беспокоит, чего они хотят.

Активно занимался и научными исследованиями. Вуз я закончил по технической специальности, а кандидатскую диссертацию защитил по социологии.

Спустя два года после окончания аспирантуры победил в областном конкурсе «Молодой ученый». И меня пригласили возглавить научно-образовательный центр при университете.

В 28 лет я стал проректором по воспитательной работе и социальным вопросам.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

— Что для вас — социальная сфера?

— В ней очень много нюансов. Например, в нашем университете 10 филиалов, в том числе, в совсем небольших городах с населением 30-40 тыс. человек. Там нужен другой подход к студентам. Они не видят тех возможностей развития, которые есть в мегаполисах. Вот мы помогаем их найти. Мотивируем ребят участвовать в научных форумах, студвеснах, общественных проектах. Скоро мы реализуем программу ускоренного обучения для выпускников железнодорожных техникумов.

Я люблю родной университет и отрасль в целом. Это счастье — видеть результат работы, осознавать, что повлиял на судьбу огромного количества студентов.

Фото предоставлено партией "Новые люди"

— А есть ли у вас какой-то секрет эффективности?

— Особых «формул успеха» у меня нет. Просто нужно больше работать, не жалеть себя, искать причины неудач только в себе.

Главный мой источник вдохновения — семья. С каждым днем все больше и больше влюбляюсь в свою дочь. К сожалению, работа отнимает почти все время, и мы редко можем просто поиграть вместе.

Ради дочери я и решил заняться политикой. Я хочу, чтобы позитивные изменения в нашей стране приходились на тех, кто живет, работает и создает семьи в России прямо сейчас. И в этом мои цели полностью совпадают с целями партии «Новые люди». Это действительно новое поколение политиков. Достаточно взрослое, чтобы принять ответственность и принимать нужные решения.