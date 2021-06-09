Слоны или велосипед? В Самаре открыто голосование за проект памятника Головкину

Памятник хотят установить на Ленинградской

В Самаре продолжают выбирать проект будущего памятника купцу Константину Головкину. Он должен появиться на Ленинградской уже в 2021 году - в год празднования 150-летия известной в нашем регионе персоны. Комитет по организации праздника уже объявил конкурс среди дизайнеров и архитекторов. На него прислали свои работы 14 человек. Среди 17 вариантов выбрали 10 лучших. Теперь свое мнение смогут высказать жители региона.

- Форма для голосования размещена на сайте самарского отделения союза архитекторов России размещена форма для голосования. Проголосовать можно по ссылке, - рассказывают организаторы.

Мы изучили самые интересные проекты.

Головкин сидящий

Первый же проект достаточно спокоен в исполнении: Константин Головкин сидит на стуле вполоборота к зрителю, держит в руках шляпу. Слоны на скульптуре тоже есть - на пьедестале. Минус - как отмечают некоторые самарцы - излишняя простота.

- Таких памятников много, не будет ничем отличаться, - комментируют в соцсетях.

Голова в камне

Второй проект, конечно, необычен. Он чем-то похож на знак бесконечности на Первомайском спуске набережной. Футуристичная фигура выглядит необычно - но все же вырастающая из лестницы голова понравилась не всем.

- Слишком новаторски для нашего купеческого города, не факт, что Головкин бы одобрил, - шутят горожане.

Головкин - мечтательный

Еще один Головкин стоит в шляпе, подняв руку к небу, будто удивляясь. Возле ног скульптуры стоит портфель - его ручка обвивается вокруг щиколотки будто змея.

- Какие-то библейские мотивы... У нас вроде Ленин обычно руки поднимает, - комментируют читатели.

Тень за скульптурой

Еще один автор видимо вдохновился книжкой про человека-невидимку. В его представлении памятник должен выглядеть как стела с портретом Головкина, картинами, мольбертом и фигурой купца, как будто вырезанной из картона.

- Ночью будет выглядеть пугающе, - предполагают самарцы.

Пугающая скульптура

Впрочем, очередной проект пугает еще больше. Мужчина без лица держит в руках бетонный шар на нитке.

А слон-то светится!

Среди проектов есть и те, где Головкина как бы нет. Зато есть слон и он светится.

Он памятник себе воздвиг нерукотворный

В этом проекте все концептуально: Головкин сидит и рисует, будто высекая себя из мраморной глыбы - на радость потомкам. Но вот на фото это вряд ли будет выглядеть красиво.

А это просто детские слоники

Деревянные слоны из следующего проекта будто бы похожи на какой-то детский парк.

Головкин думает

Вот здесь Головкин тоже похож еще на миллион памятников поэтам, ученым и купцам по всей России.

Не Головкин, а Железный человек

Еще один Головкин похож на Железного человека, за которым на автомобиле едет маленький слоник.

Итоги голосования жюри обязательно учтет, выбирая финалистов. Отдать голос можно только один раз. Победитель конкурса получит премию и право на заключение контракта для реализации проекта. Для проведения конкурса и реализации проекта депутат Александр Хинштейн помог привлечь внебюджетные средства. Организует конкурс самарское отделение Союза архитекторов России при поддержке правительства Самарской области.

Здесь мы собрали всю информацию о том, как отметят 150-летие Константина Головкина.

Все фото проектов здесь.