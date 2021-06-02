Новый памятник на Ленинградской и нашествие слонов: как Самара празднует 150-летие Константина Головкина

Реконструкция дачи со слонами станет одним из главных итогов юбилейного года Фото: Антон СЕНЬКО

В декабре 2021 исполнится 150 лет со дня рождения купца, филантропа, художника, краеведа, во многих отношениях выдающегося человека Константина Головкина. Приуроченные к этому события мероприятия, всего около пятидесяти, проходят в Самаре на протяжении всего года.

Самым мощным аккордом 150-летия станет открытие памятника Головкину. Запланировано оно на декабрь, пока же продолжается конкурс эскизов — их Союз архитекторов Самары принимает с середины апреля. Вероятнее всего памятник появится на улице Ленинградской, рядом с домом, где купец жил. При этом депутат государственной думы Александр Хинштейн, инициатор установки монумента, привлекает средства на его создание из внебюджетных источников. Есть в городе и желание что-нибудь назвать в честь Константина Головкина - площадь, сквер, художественную школу или речной причал.

Памятник Константину Головкину скорее всего появится на самом популярном участке Ленинградской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также к юбилею будет отреставрирована овеянная легендами “дача со слонами”. 28 мая мы писали о том, что минкульт ищет подрядчика для этой работы, и предлагает за нее 17,4 млн. руб. Реставрация памятника архитектуры должна завершиться уже к 31 августа.

Весной 2021 года прошла последняя официальная экскурсия на дачу Головкина. Однако все желающие смогут попасть на пока не приведенный в порядок объект еще раз, виртуально, 10 июня. В этот день в 14:00 начнется онлайн-трансляция экскурсии по даче, которую проведет краевед Олег Баулин. Посмотреть ее можно будет на странице Самарской областной библиотеки для слепых и в стриминге портала “Культура.РФ”.

С большой вероятностью в Самаре в этом году появится сувенирная продукция, имеющая отношение к 150-летию Головкина - в частности, уменьшенные копии тех самых слонов с дачи. Так этот или нет можно будет проверить на ярмарке "ВолгаФеста" — фестиваля, который тоже сделает акцент на важной для губернии дате.

Самарское отделение ВООПИиК этим летом предлагает горожанам бесплатные полуторачасовые экскурсии по головкинским местам в исторической части города. Ближайшая, но не последняя запланирована на 6 июня, 12:00. За расписанием экскурсий можно следить здесь.

Среди музеев Самары закономерно вовлеченным в празднование оказался Музей модерна. На своем сайте он аккумулирует информацию о мероприятиях, посвященных 150-летию Константина Головкина. А ближе к памятной дате откроет экспозицию, включающую около 200 личных вещей неординарного купца.

Художественный музей, который исторически обязан Головкину своим появлением, вернется к теме юбилея не раз. Например, на "ВолгаФесте" он откроет вагон "Жигули в авангарде", который позволит посетителям проникнуться эстетикой головкинской эпохи.

Не останется в стороне самарский театр оперы и балета. В декабре он проведет викторину в социальных сетях, посвященную знаменитому филантропу прошлого века. Призами станут, конечно, билеты на спектакли театра. В Самарской областной универсальной научной библиотеке со 2 ноября по 30 декабря будет проходить тематическая выставка с материалами и публикациями, касающимися выдающегося самарца. А областная детская библиотека проведет межрегиональную конференцию под названием “Самарский купец, меценат, художник, археолог и краевед – Константин Павлович Головкин”. К участию в ней приглашают самарских и иркутских школьников в возрасте от 12 до 14 лет. Самарская библиотека для слепых 4 декабря проведет онлайн-трансляцию лекции «Диалог по книге Дмитрия Агалакова «Константин Головкин. Человек эпохи Возрождения». Кстати, в этом году тематические уроки краеведения пройдут едва ли не в каждой школе Самары.

Среди ярких идей, которые наверняка получат воплощение, но дата реализации которых пока неизвестна — тематическая парусная регата и ретро-автопробег. КП будет следить за обновлениями в афише тематических мероприятий и дополнять этот анонс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Легенды о привидениях и садовник на цепи: показываем, как сейчас выглядит знаменитая «Дача со слонами»

В этом году начинается реставрация объекта культурного наследия. Показываем, в каком он сейчас состоянии

(подробности)