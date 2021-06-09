«Мусор не вывозили, а деньги - плати?»: в Самаре регоператор судится с ТСЖ, ведущим раздельный сбор отходов

Тот самый пункт раздельного сбора мусора, который стал "яблоком раздора" между регоператором и ТСЖ. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре региональный оператор по обращению с отходами судится с единственным в городе ТСЖ, ведущим раздельный сбор мусора. Конфликт между ООО «Экостройресурс» и ТСЖ на Московском шоссе 298А длится уже более года. Жители ТСЖ на собственные средства построили площадку для раздельного сбора и успешно его практикуют. Федеральный закон предусматривает право при организации РСО (раздельный сбор отходов) платить за вывоз мусора не по нормативу, а исходя из фактически накопленного объема. Однако заключать договор с ТСЖ на таких условиях регоператор несколько месяцев подряд отказывался, равно как и вывозить мусор с площадки ТСЖ. А сейчас подал на товарищество собственников жилья иск о взыскании 240 тысяч рублей – именно столько, по мнению ООО «Экостройресурс», жители дома задолжали регоператору за вывоз мусора в апреле-сентябре 2020 года. Журналист «КП-Самара» побывала на предварительном заседании суда 8 июня и выяснила, какова позиция конфликтующих сторон.

«Носят свой мусор соседям»

Региональный оператор обвинил ТСЖ на Московском шоссе 298А в том, что после постройки площадки для сортировки отходов часть жителей вместо того, чтобы нести мусор туда, просто использовали открытые контейнеры соседних домов.

- Ответчик использовал общественные площадками соседних домов, в том числе дома по адресу ул.Димитрова, 83, - заявила на заседании представитель ООО «Экостройресурс». – У нас есть фото и видео, которые подтверждают этот факт, и обращение жителей этого дома с 22 подписями. Поэтому мы просим привлечь в качестве третьего лица председателя совета этого дома Елену Молодцову.

Представитель регоператора заявила, что внедрение раздельного сбора отдельным ТСЖ ставит жителей соседних домов в неравное положение.

- Они экономят, а в результате площадки соседних домов получаются переполненными, - отметила она.

Судья поинтересовался у председателя ТСЖ на Московском шоссе 298А Олега Сергеева, почему тот не организовал РСО для всего микрорайона, чтобы жители соседних домов не чувствовали себя обделенными. Однако Олег Сергеев пояснил, что все дело в собственниках контейнерных площадок.

- По закону организовать РСО на контейнерной площадке имеет право только ее собственник. Собственник нашей площадки – ТСЖ, поэтому мы смогли это сделать,- пояснил Олег Сергеев. - А собственник остальных площадок у нас в микрорайоне – администрация Промышленного района. Мы предлагали администрации внедрить РСО на остальных площадках, но нас проигнорировали.

Председатель ТСЖ Олег Сергеев (слева) уверяет, что регоператор не выполнял своих обязательств по вывозу мусора Фото: Ольга НОВИКОВА

Председатель ТСЖ заявил, что заявил, что возражает против привлечения к судебной тяжбе жителей соседних домов.

- Мы рассматриваем период с 30 апреля по 1 сентября 2020 года. А подписи жильцов соседнего дома были собраны совсем недавно, - отметил он. – Кроме того, жители соседнего дома все равно платят за вывоз мусора по нормативу, независимо от того, насколько заполнены их контейнеры.

Несмотря на возражения Олега Сергеева судья одобрил ходатайство регоператора о привлечении к судебным разбирательствам жителей соседнего дома.

«Подписанного договора нет до сих пор»

Однако основной спор на заседании суда разгорелся вокруг договора между ТСЖ и регоператором. Как выяснилось, до сих пор не существует варианта договора, подписанного обеими сторонами.

- На общем собрании в начале 2020 года жители дома приняли решение уполномочить ТСЖ заключить договор на вывоз мусора с регоператором и организовать РСО. Мы сделали запрос регоператору, как нам организовать РСО и получили от них ответ, где подробно было расписано, какой должна была быть площадка для РСО, список фракций, которые нам нужно собирать и даже цвета, которыми нужно обозначать те или иные фракции. Этот ответ есть в материалах дела,- рассказал судье Олег Сергеев. – Мы выполнили все эти требования, и 5 марта 2020 года я направил регоператору на заключение типового договора, форма которого утверждена федеральным законом. В этом типовом договоре предусмотрена возможность оплаты мусора «по факту» в случае организации РСО. По закону регоператор должен был или подписать его, или направить протокол разногласий. В противном случае по закону через 10 дней договор считается заключенным на типовых условиях. Однако ответ от регоператора мы получили только 26 марта – заключать договор с нами на типовых условиях отказались. 27 марта я подал жалобу в минжКХ, в прокуратуру, Роспотребнадзор и УФАС. В мае прокуратура выдала ООО «Экостройресурс» предписание о заключении договора. В июле регоператор направил нам проект договора, в котором не было упоминания о раздельном сборе. Я направил протокол разногласий, регоператор с ними не согласился. 28 августа на странице нашего ТСЖ с ГИС ЖКХ был размещен проект договор, в котором отсутствовал даже адрес площадки, с которой предполагался вывоз. Все это время мусор с нашей площадки не вывозился, там даже не был установлен контейнер. Об этом имеются соответствующие акты и записи в журнале вывоза ТКО, который обязано вести ТСЖ. Однако жителям приходили от регоператора счета на оплату ввоза мусора.

Судьбу спора между регоператором и ТСЖ должен решить суд Фото: Ольга НОВИКОВА

«Рассчитывали плату исходя из норматива»

Судья поинтересовался у представителя ООО «Экостройресурс», сколько контейнеров мусора регоператор вывез с площадки ТСЖ за обозначенный в иске период.

- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, у меня нет такой информации, к следующему заседанию подготовим, - ответила представитель регоператора. – А жителям мы рассчитывали плату исходя из утвержденного норматива. Куда же они тогда носили свой мусор, раз с их площадки ничего не вывозилось?

Также судья поинтересовался, сколько контейнеров должно было быть установлено на площадке ТСЖ при существующих нормативах накопления, однако представитель регоператора затруднилась ответить и на этот вопрос. Расчеты должны быть предоставлены к следующему заседанию суда. А ТСЖ обязали предоставить расчеты годовой платы за вывоз одного стандартного контейнера размером в 1,1 кубометр и контейнера объемом в 0,66 кубометров, который сейчас там фактически установлен.

- Регоператор утверждает, что вывозил мусор наших жителей с каких-то других площадок. Но речь в иске идет о ТСЖ, а с площадки ТСЖ мусор не вывозился, - отметил Олег Сергеев. – Вывоз мусора с нашей площадки начался с марта 2021 года, и начиная с этого момента мы оплачиваем все выставленные нам счета.

Следующее заседание суда по иску регоператора к ТСЖ состоится 1 июля.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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