Солнечное затмение в Самаре 10 июня 2021 года: будет ли видно и как посмотреть

Компакт-диски не подходят для наблюдения столь неполного солнечного затмения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Значительная часть жителей северного полушария Земли взбудоражена возможностью увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Следует ожидать этого явления и в регионах. Рассказываем, каким будет солнечное затмение в Самаре 10 июня 2021 года.

По информации Роскосмоса, тень от Луны начнет наползать на Самару в 14.51 по местному времени, середина затмения будет пройдена в 15.49, а закончится оно в 16.43. Однако жителям Самары, возможно, вовсе не стоит волноваться. Для нас в момент наибольшей фазы тень скроет из вида меньше четверти солнечного диска, всего 23 процента. Для сравнения, в марте 2015-го солнечное затмение в Самаре “съело” 41 процент, а во время одного из самых известных и масштабных затмений этого века, 1 августа 2008-го, года самарцы могли видеть всего треть Солнца.

Наблюдать настолько неполное затмение опасно для зрения при использовании “народных” средств, вроде закопченного стекла, CD, фотопленки. Надежнее всего взглянуть на Солнце через сварочные очки или маску, но стоит ли заниматься их поиском ради такого скромного зрелища?

Кроме того, против наблюдателей астрономического явления выступит погода в Самаре. Синоптики прогнозируют, что днем 10 июня солнце спрячет вовсе не Луна, а тучи, причем с высокой вероятностью в обеденное время даже пойдет дождь. То есть, чтобы увидеть затмение, самарцам придется ловить периоды прояснений.

В светло-оранжевой области Луна скроет Солнце менее, чем на 40 процентов. Источник фото: скриншот сайта www.timeanddate.com

Сайт Роскосмоса отмечает, что грядущее кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года открывает собой серию подобных явлений. Повторяться они будут раз в 9 лет. Более эффектным для европейской части России и, в частности, для Самары, станет затмение 1 июня 2030 года.

Кстати, под кольцеобразным затмением подразумевается такое, когда Луна полностью “заходит на территорию” Солнца, но оказывается удалена от Земли настолько, что закрывает лишь часть звезды.

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