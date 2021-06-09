Прогноз погоды в Самаре 10 июня 2021 года: продолжение сезона дождей и гроз

10 июня дождь зарядит всерьез и надолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Приволжского УГМС, в будни на этой неделе Самарская область находится под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Метеорологи характеризуют погоду в Самаре как неустойчивую, регион все еще находится в желтой зоне опасности в связи с возможностью грозы и шквалистого ветра. При этом соседние Ульяновская и Оренбургская области остаются в оранжевой зоне, совмещая 5-й, высший класс пожароопасности, и угрозу грозы.

Прогноз погоды в Самаре на 10 июня сообщает, что дожди после очень короткого перерыва с новой силой начнут поливать город. Утро выдастся малооблачным, но уже в обед упадут первые капли. Дождь, хоть и не беспросветный, будет продолжаться не просто до ночи, а до конца недели. Непосредственно в четверг, 10 июня в Самарской области местами снова пройдет гроза со шквалистыми порывами ветра до 15-20 м/c. Сервис Gismeteo предполагает, что начнется она после 16:00, а к ночи сделает паузу, чтобы вновь вернуться днем в пятницу.

При этом погода в Самаре сохранится теплая. Днем 10 июня воздух прогреется до 25 градусов, а в ночь на пятницу умеренно похолодает до 16. Атмосферное давление будет пониженным, в районе 745 мм рт. ст.

10 июня 2021 года православные люди отмечают Вознесение — праздник, с которым связаны погодные приметы. Увы, они говорят о том, что дождь и гроза в эту дату сулят плохой урожай и неудачи в поле. В целом же считается, что именно на Вознесение лето окончательно сменяет весну, и, начиная с него, можно смело купаться в российских реках.

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