Как накажут девушку, которую задержали за убийство трехлетней дочки в Самаре

Анна задержана, следственные действия продолжаются Фото: Соцсети

В Самаре готовятся арестовать 23-летнюю Анну Р. Ее подозревают в убийстве собственной дочери, которой было всего три года. Расследование только набирает ход, но уже сейчас можно сказать, что грозит задержанной.

— Следственный комитет сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, то есть, по факту убийства малолетнего, — объясняет корреспонденту «КП-Самара» адвокат АБ «Fortis» Сергей Хальченко. — За совершение этого преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Но в случае с женщинами пожизненный срок не предусмотрен.

Впрочем, делать какие-либо выводы еще рано. По словам юриста, в ходе расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего и мотивы действий обвиняемой.

— Будет проведена психиатрическая экспертиза, которая должна ответить на вопросы о ее состоянии, находилась ли она в состоянии вменяемости, аффекта, — говорит Хальченко.

На месте трагедии до сих пор остались следы крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наш собеседник отмечает, что по статье 105 УК РФ закон предусматривает ответственность именно за умышленные действия, которые причинили смерть:

— Если речь идет о причинении смерти по неосторожности, то это уже статья 109 УК РФ. Там ответственность составляет до двух лет лишения свободы.

Итоговая оценка действий Анны Р. будет дана по результатам расследования с учетом всей полученной информации. Сейчас ей вменяют именно убийство ребенка, находившегося в беспомощном состоянии.

— Поскольку мать задержана, представителем погибшей в уголовном деле будет выступать кто-то из числа родственник, а при их отсутствии эти функции будут переданы органам опеки, — добавляет Сергей Хальченко.

Напомним, что трагедия разыгралась в Самаре на улице 3-й проезд 8 июня. С шестого этажа дома № 50 Б упала трехлетняя Настя, которую держала на высоте ее пьяная 23-летняя мама Анна Р. По версии следствия, она таким образом пыталась воспитывать дочь, но не смогла ее удержать. Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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