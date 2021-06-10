Новый титульный спонсор, уход игроков и агентское влияние: новый гендиректор «Крыльев Советов» пообщался с болельщиками

Новый генеральный директор «КС» впервые встретился с журналистами и болельщиками. Фото: Светлана Маковеева / ПФК «Крылья Советов».

В «Крыльях Советов» после завершения сезона снова сменилось руководство. Клуб покинули председатель совета директоров Сергей Аракелов и генеральный директор Евгений Калакуцкий. Первую должность занял депутат Губдумы Андрей Кислов, а на вторую должность пригласили Вадима Андреева.

10 июня частично новое руководство в лице Вадима Андреева и спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко встретилось с журналистами и болельщиками.

Сделали для вас конспект встречи.

О контрактах

Сергей Корниленко: Мы сейчас ведем переговоры с футболистами, пока никто не ушел, кроме Егора Голенкова и Дмитрия Комбарова.

По поводу Голенкова – ситуация завершилась не в нашу пользу. Он еще зимой подписал контракт с «Ростовом». Мы делали несколько предложений, улучшали условия, но Егор сделал выбор. Подчеркну, это выбор Егора, он решил идти таким путем.

У Дмитрия Комбарова закончился контракт. Мы благодарны ему за работу, за то, что он сделал для команды.

По поводу Евгения Фролова. У него еще год контакта. Информация о расторжении соглашения не соответствует действительности.

На счет Абата Аймбетова, то аренда у него до 3 июля, после этого он вернется к нам и мы с тренерским штабом будем решать, останется он в команде или нет.

Геннадий Киселев уходит, потому что должен получать постоянную игровую практику. В «Крыльях» он ее не получит, а мы не хотели делать его по-спортивному несчастным.

Полуяхтов и Алвеш думают, мы предложили им новые контакты. У Максима Канунникова еще год контракта.

Дмитрий Комбаров покинул «Крылья Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О новичках

Сергей Корниленко: Пока рано говорить про тех, кто придет в команду. Надо понимать, кто останется у нас, кто поедет с нами на сборы. Только после этого мы будем закрывать все проблемные позиции.

Мы действительно интересовались [полузащитником брестского «Руха»] Романом Юзепчуком. Это молодой перспективный полузащитник. Он был в списке наших интересов и перед прошлым трансферным окном, и перед позапрошлым, но предметных разговоров не было.

Вадим Андреев: Что касается селекционного отдела, который будет искать новичков, то он будет. Его будет формировать Сергей Корниленко.

О Куарежме

Сергей Корниленко: Рикарду Алвеш был бы очень рад видеть Куарежму на сборах, как и мы все. Пусть приезжает к нам в Сербию. Но воспринимать эту информацию нужно как шутку.

О влиянии агента Андреева

Вадим Андреев: Я не вижу, что в «Крыльях» есть влияние агента Павла Андреева, поэтому у нас нет задачи минимизировать это влияние. Главное – «Крылья» должны побеждать.

Футбол невозможен без агентов. При этом у нас нет задачи работать только с одним агентом, мы работаем со всеми. Да, получилось так, что в клубе больше клиентов одного агента, но мы работаем со всеми. В первую очередь мы смотрим на игроков, а не на их агентов.

Сергей Корниленко: Вспомните финал Кубка России и этот сезон – ни один из нас не думал, кто чей агент. Летом мы комплектовались в считанные дни. Страшно подумать, что бы было, если бы не пришли игроки из «Чертаново».

Одна из задач, которые ставит руководство, - сохранение всех лидеров команды. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

О спонсоре

Вадим Андреев: Банк «Солидарность» продолжит сотрудничество с «Крыльями», но уже не как титульный спонсор. При этом контракт увеличится примерно на 15-20%, но переговоры еще идут.

Мы ведем переговоры с новым титульным спонсором. Речь идет о федеральной компании, это будет или авиаперевозчик, или букмекер, или госкорпорация. Точно будет не «Ростех».

О задачах

Сергей Корниленко: Про задачи на сезон говорить пока рано. Надо посмотреть, какой у нас будет состав. Будем формулировать их перед стартом сезона.

Вадим Андреев: Сейчас нам надо максимально сохранить состав и усилиться. Хотим также улучшить условия для болельщиков на стадионе: парковки, питание. Среди задач и привлечение внебюджетных денег.

Будем перенимать опыт из других видов спорта, брать оттуда лучшее. Например, из «Формулы-1».

О контрольных матчах

Вадим Андреев: В Сербии сыграем пять контрольных поединков. После возвращения в Россию проведем два товарищеских матча с «Уралом» - один пройдет в Самаре, один - в Екатеринбурге.

О праздновании 80-летия «Крыльев Советов»

Вадим Андреев: В следующем году «Крылья» праздную 80-летний юбилей. Мы будем планировать праздничные мероприятия к этому событию. Можем даже привезти в Самару кого-то из европейских грандов.

Гендиректор «КС» Вадим Андреев (в центре) и спортдир Сергей Корниленко (справа) ответили на вопросы журналистов и болельщиков. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

О «Крыльях Советов-2» и молодежи

Сергей Корниленко: Мы пока не решили, в какой лиге будет выступать молодежная команда в следующем сезоне: в ПФЛ или в первенстве молодежных команд РПЛ.

Мы обсудим это с тренерским штабом, будем исходить из того, в какой лиге выступление команды принесет больше пользы футболистам.

У нас есть академия «Крыльев Советов», есть Академия Коноплева. Мы прорабатываем вопросы, чтобы удерживать своих воспитанников здесь. Также планируем увеличить сумму поддержки молодежного футбола.

О болельщиках и бесплатных парковках

Вадим Андреев: Будем организовывать работу с болельщиками. Готов хоть каждый месяц встречаться с болельщиками, я открыт.

Постараемся сделать бесплатные парковки для зрителей около «Солидарность Арены» в дни матчей «Крыльев».

Что касается паспортов болельщиков, которые могут ввести в РПЛ, то мы будем делать все, чтобы упростить процедуру их получения.

О матче звезд среди ветеранов

Сергей Корниленко: Можно было бы сделать матч звезд среди ветеранов. Я только за, чтобы наших звезд благодарили.