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Общество11 июня 2021 11:16

Родниковая правда: экологический десант НЗМП навел порядок на природных подземных источниках региона

Волонтеры Новокуйбышевского завода масел и присадок приняли участие в акции «Родники Самаркой области»
Источник:kp.ru
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Нефтяники обнаружили у лесного источника старый целофан.

Нефтяники обнаружили у лесного источника старый целофан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С каждым годом в Самарской области становится все меньше природных источников. Одни пересыхают, другие забываются и заиливаются. Поэтому сейчас особенно важно сохранить те водные богатства, что у нас есть. «Комсомольская правда» вместе с партнерами, экспертами и общественниками ежегодно проводит экологическую акцию «Родники Самарской области». Ее цель привести в порядок малоизвестные источники региона.

В минувшем года году участники акции посетили и очистили от мусора 15 природных источников региона, во многих из них была взята вода на анализы. В этом году акция стартует с родника в СДТ «Дубрава» г. о. Новокуйбышевск и озера в селе Воскресенка.

Активный участник акции - Новокуйбышевский завод масел и присадок. Предприятие постоянно совершенствует свои «отношения» с водными ресурсами. В минувшем году здесь завершилось строительство очистного комплекса, спроектированного с использованием всех требований промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Состоит комплекс из блока оборотного водоснабжения и станции очистки промышленных стоков. Применяемая технология позволяет не только снижать воздействие на окружающую среду, но и уменьшать забор воды на технологические нужды благодаря вовлечению ее в оборот.

Заводчане ответственно относятся не только к водоемам и их обитателям, но и активно участвуют в субботниках, убирают закрепленную за предприятием территорию в рамках весенне-осеннего городского марафона по благоустройству. Вот и к акции «Родники Самарской области» присоединяются второй год.

- Здесь очень красивое место и хочется приезжать на это озеро и радоваться. Я второй раз участвую в экологическом субботнике, в апреле вместе с коллегами приводили в порядок парковую зону в поселке Маяк, - рассказывает оператор технологических установок цеха № 23 ООО «НЗМП» Сергей Саутин. - На нашем предприятии работают люди с высокой экологической ответственностью. Это касается не только производства. Мы активно участвуем в сборе макулатуры, батареек, крышечек, проводим экоуроки для школьников.

Новокуйбышевский завод масел и присадок ведет масштабную работу по формированию экологической культуры у сотрудников предприятия и молодого поколения. Завод регулярно проводит экологические конкурсы и тематические открытые уроки в школах города, организует экскурсии для студентов, активно поддерживает областные и городские экологические акции и проекты.

- Мы хотим, чтобы у нас дома было лучше, чем заграницей, и готовы прикладывать для этого свои силы. Большое спасибо за помощь в очистке берегов озера, - поблагодарил участников акции местный житель, активист Александр Слесаренко. - Теперь мы завезем на берег песок, чтобы отдыхать было комфортнее. Очень радостно, что участники акции действительно поработали на славу. Местные жители, конечно, ухаживают за озером, но мусора все равно хватает.

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