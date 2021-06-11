«Не верьте тем, кто говорит, что вы обречены!»: музыкальный продюсер из Самары рассказал, как стать звездой

Павел считает, что шансы на успех есть у всех Фото: соцсети

Компанию СОЮЗ МЬЮЗИК – крупнейший российский лейбл, работающий на музыкальном рынке с 2001 года. Более 15 лет они являются эксклюзивными представителями ведущих независимых западных компаний на территории России и СНГ. Так они работали с Adele, The Prodigy, Pet Shop Boys, Marilyn Manson, 50 cent, Nightwish и многими другими. Среди отечественных музыкантов СОЮЗ МЬЮЗИК работали с Кукрыниксами, Браво, Порнофильмами, Алиса, Ляпис Трубецкой, Наив и многими другими.

Недавно в команду влился молодой и перспективный самарец Павел Емелин. Сам Павел родом из города Бузулук, но в Самаре жил и учился в Политехническом университете. Не взирая на то, что сейчас он творит в Москве – о городе на Волге вспоминает с самыми тёплыми словами. Корреспондент «КП – Самара» пообщался с Павлом и узнал, в чём отличие их музыкального лейбла, за что он любит Самару, и как стать звездой в 2021 году.

Для начала расскажи, чем ты занимаешься в СОЮЗ МЬЮЗИК?

- Я директор A&R отдела. Проще говоря - это человек, который должен найти молодого перспективного артиста. Не обязательно, чтобы это был новый артист, но всё же лучше, когда мы находим новых интересных и ещё никому не известных артистов. И дальше вести его в течение того времени, пока он у нас на лейбле, выпускать релизы, заниматься его продвижением, продвигать проекты в массы, в чарты, на радио и так далее.

Самарец общается со многими звездами, среди них VERBEE и Кравц Фото: соцсети

Как ты попал в такой крупный лейбл?

- Попал совершенно случайно, занимался концертами в своё время в Самаре и понял, что этот мир - мир около шоу-бизнеса, что называется – мне нравится. Хотя и не могу сказать, что я в шоу-бизнесе, потому что не очень люблю все эти движухи, которые недавно были на премии Муз-ТВ. Словом, я переехал в Москву, занял 30 000 рублей, искал работу, мне все отказывали, никто не верил, никто не видел потенциала. Поверил лишь единственный человек – генеральный директор лейбла СОЮЗ МЬЮЗИК. Дал возможность. Устроился я обычным менеджером, уже буквально через неделю нашёл трек, который зашёл в ТОП-10 чарта Вконтакте, меня взяли с испытательного срока сразу на работу. И дальше как-то всё пошло-поехало, результаты стали прибавляться. 2020 стал самым успешным годом, было больше 100 треков в чарте VK и Boom – это, наверное, один из самых больших результатов на этом рынке в России.

Обязательно ли иметь большие связи или деньги, чтобы стать популярным артистом, в том числе и на вашем лейбле?

- Скажу так: я родом из маленького города Бузулук Оренбургской области, из максимально простой семьи с доходом ниже среднего, из неполной семьи. И поэтому по своему опыту могу сказать, что чтобы чего-то добиться – не нужно обладать связями, не нужно рождаться в богатой семье – всё зависит от тебя и твоего желания. Если ты ставишь перед собой большие амбициозные цели, если ты действительно этого хочешь и веришь в себя – у тебя обязательно всё получится. Я пошёл по этому маршруту, мне никто ничего в этой жизни не дал, я сделал всё сам. Например, артист, с которым я теснее всего работаю – Verbee – в 2019 году весной работал на заводе, получал зарплату 40 000 рублей и был обычным человеком с рабочим графиком 5/2. В это же время он писал песни и верил в себя, верил, что всё получится. И в какой-то момент у него стрельнул трек «Зацепила», который стал на первые места во всех чартах и буквально через месяц этот человек уже собирал большие залы и уволился с завода. Всё в этой жизни реально.

С Евгением VERBEE самарец сотрудничает наиболее плотно Фото: соцсети

А с кем ещё из звёзд ты работаешь?

- Из звёзд работаю с блогерами – Карина Кросс, Субо, Ершов (блогеры, у которых 10 миллионов подписчиков в инстаграме). Из артистов на самом, наверное, тесном коннекте это Verbee, автор хитов «Зацепила», «Один», «Давай взорвём», в 2019 году вместе с ним проехали тур в общей сложности более 90 городов за год, это было очень тяжёлый и насыщенный год. На самом деле много артистов, сейчас, наверное, мы обладаем самым большим сегментом средних артистов в России. К тому же у нас не совсем типичный, скажем так, лейбл. Многие люди думают, что музыкальный лейбл – что-то такого типа вроде Black Star или Газгольдер. Но это уже немножко в прошлом. У нас нет артистов, которые привязаны к нам жёсткими контрактами и мы не забираем себе ничего, мы работаем исключительно на дружеских отношениях с артистами, потому что в этом мире решают всё не бумажки, а человеческий подход.

Что было интересного за всё время работы?

- Много, на самом деле, интересных вещей было в этой сфере, они постоянно происходят. Наверное, самое крутое воспоминание – это 2019 докарантинный год, когда мы поехали в тур с Verbee, за 3 месяца у нас было 60 концертов с сентября по декабрь. То есть концерты каждый второй-третий день в разных городах. Проехали страны СНГ, всю Россию от Калининграда до Сургута и Новосибирска. Каждый день новые люди, каждый день новые лица. Был очень сложный период, потому что мы жили в поездах, самолётах. Был момент, когда за неделю было 6 концертов. Но время было насыщенное и крутое.

Часто вспоминаешь Самару?

- Конечно! Самару я очень сильно люблю. Наверное, это самый крутой город в России, с самой тёплой атмосферой. Каждый раз, когда туда возвращаюсь – хотя у меня это получается не так часто – у меня очень большая ностальгия, также я являюсь преданным фанатом футбольного клуба Крылья Советов. Болею с 2006 года, когда только начал интересоваться футболом, начал любить Крылья Советов. Когда переехал в Самару – ходил на все матчи, у меня абонемент на каждый сезон. Очень люблю этот город. Это действительно город-курорт, который навсегда в моём сердце.

Для того, чтобы стать известным музыкантом, нужно много и старательно работать Фото: соцсети

Какой совет ты бы мог дать начинающим артистам из Самары или других провинциальных городов, которые хотят стать звёздами?

- Посыл могу дать всем людям, чтобы верили в себя и не слушали тех, кто говорит, что у вас ничего не получится, и ты обречён быть как все. Даже если это близкие, родные и друзья. Хочешь – делай, действуй. Никогда не поздно вернуться, если не получится. Но если ты действительно чего-то хочешь, то у тебя обязательно всё получится.

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