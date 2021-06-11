«Зеленые» новости: новокуйбышевские нефтепереработчики приняли участие в акции «Родники Самарской области»

Сотрудники НК НПЗ помогали очистить берега озера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году акция «Комсомольской правды» вместе с партнерами, экспертами и общественниками провели экологическую акцию «Родники Самарской области» вблизи Новокуйбышевска накануне Всемирного дня охраны окружающей среды. По традиции акцию поддержали предприятия самарской группы «Роснефти»: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок. За время эко-тура участники акции посетили два важных водных объектов Новокуйбышевска: родник в СДТ «Дубрава» и озеро в селе Воскресенка.

Активно себя показали волонтеры Новокуйбышевского НПЗ. Предприятие реализует множество мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов, исключение загрязнения подземных вод. Одно из приоритетных - реконструкция очистных сооружений. Не так давно на заводе был введен в эксплуатацию мембранный биореактор - это инновационная система доочистки. Благодаря его внедрению степень очистки сточных вод значительно выросла, при этом программа дальнейшей модернизации очистных сооружений продолжается. Заводчане дружно собрали мусор вокруг источника в огромные мешки.

- Участие в экологических акциях для нашего коллектива стало доброй традицией, - заметил ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского НПЗ Олег Казимов. - Мы регулярно выходим на субботники, чтобы навести порядок в городе. А кто же откажется выехать для уборки на природу? Это наш общий дом, и содержать его в чистоте - наш долг и перед планетой, и перед будущими поколениями.

Как отметил начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин, любой водный объект, тем более источник, должен содержаться в хорошем санитарном состоянии.

- Источник в СДТ «Дубрава» - водный объект, там не должно быть мусора нерастительного происхождения. Очень важно исключить размещение отходов в водоохраной зоне родника, расчистить его от заиливания. Возможно, после этого он будет жить другой жизнью. Здесь хорошо бы сделать каптаж (комплекс мероприятий, включающий вскрытие подземного источника и заключение его в трубы или колодцы - прим. ред.) - это будет хорошо для источника и местных жителей, - разъясняет Александр Суперфин. - Для восстановления этого родника нужно не так уж много: добрая воля жителей, внимание администрации Новокуйбышевска и бережное отношение к ресурсам. Следующей точкой маршрута стало озеро в селе Воскресенка. Этот водоем выбран не случайно. Сюда приезжают отдохнуть у воды как местные жители, так и горожане. В итоге на берегах скапливается мусор. Местные активисты за водоемом присматривают, но в преддверии летнего сезона очень обрадовались помощи. Питают озеро подводные источники, которые тоже могут заиливаться. - Работы действительно много, - говорит Олег Казимов, заполняя пластиковыми бутылками очередной мешок. - Сегодня мы собрали огромное количество мусора - около 45 кубометров. Плохо, что основной его объем - не природный мусор, а бытовые отходы, которые негативно сказываются на природных объектах, особенно - водных.

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ своим примером бережного отношения к экологии заразили и студентов Самарского Политеха. Совсем недавно НК НПЗ и СамГТУ подписали соглашение о развитии эковолонтерства. В планах интересная совместная работа по экологическим мероприятиям, реализация новых проектов. - Во время университетского фестиваля сотрудники Новокуйбышевского НПЗ пригласили нас на это мероприятие, идею поддержали активисты нашего эко-клуба. Мы - будущие экологи. Лично я очень хочу работать по специальности. Сейчас участвую в проекте по развитию в Самарской области экологического просвещения на базе нашего вуза, - рассказала студентка 3 курса направления «Экология» СамГТУ Яна Прыганова. - Погода сегодня немного подвела, но мероприятие мне нравится. У родника и на берегу озера мы собрали много пластика - в основном, в кустах, тогда как сам берег относительно чистый. Видно, что в основном здесь отдыхают сознательные граждане, которые стараются соблюдать чистоту.