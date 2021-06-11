Песни, конкурсы, куреш: программа Сабантуя в Самаре 12 июня 2021 года

В 2019 году главный в стране Сабантуй проходил в Камышле Самарской области. Фото: департамент информационной политики

Еще в апреле общественная организация “Дуслык” и МАУ “Парки Самары” договорились о том, что областному татарскому Сабантую в 2021 году — быть, и назначили дату его проведения на ближайшюу субботу. Представляем вашему вниманию программу Сабантуя в Самаре 12 июня 2021 года.

Праздник в этом году посвящен 170-летию губернии. Массовые мероприятия областного Сабантуя в Самаре развернутся в парке Гагарина. Уже с 9.00 на его стадионе начнется регистрация участников на соревнования по борьбе куреш. А развлекательная программа начнется в 11.00. На сцене выступят ансамбли “Ялкыны Яшлек” и “Идель” с Мидхадом Аминовым, а также художественные коллективы школы “Яктылык”. Кроме того, в парке будут проходить национальные игры, конкурсы и викторины для всей семьи.

Вместе с Сабантуем отметит 10-летие организация “Дуслык”, содействующая развитию культуры и сохранению традиций татарского народа в Самарской области. По ожиданиям, гостей в парке поздравят представители власти и делегация Азнакаевского района Республики Татарстан

Праздник Сабантуй не имеет фиксированной даты проведения, поэтому в разные дни июня его можно застать в других городах и регионах. Так, например, 19-го его отметят в Набережных Челнах. А 26-го июня масштабный Сабантуй состоится в Казани.

Всероссийский сельский сабантуй 2021, главный в стране, пройдет 3 июля в селе Муслюмово Республики Татарстан.

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