День России в Самаре 2021: полная программа мероприятий на 12 июня

Самара не в первый раз совместит ВолгаФест с празднованием Дня России Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Традиция совмещать программу Дня России в Самаре с каким-нибудь фестивалем сохранится и 12 июня 2021 года. Если 10 лет назад это был “Рок над Волгой”, то теперь 12 июня приходится на один из самых ярких дней “ВолгаФеста”. Из многочисленных событий, которые будут происходить на фестивале набережных, тематически будут иметь прямое отношение ко Дню России экскурсии и встречи в “Резиденции волжских городов”. Они расскажут о культурной и повседневной жизни Саратова, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска. Вполне соответствующим моменту обещает быть и концерт симфонической музыки на плавучей сцене. В 19.30 непосредственно на Волге начнет играть симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета. А в 21.00 Волгафест интригующе обещает романтический вечер на берегу Фестивального городка, который сможет удивить.

Но не только ВолгаФест предложит мероприятия ко Дню России в Самаре 2021. Так, Ассамблея народов Самарской области предлагает отметить праздник 10 июня. В доме культуры “Победа” на проспекте Кирова организация подарит жителям города концертную программу “Россия - одна на всех!”. В фойе ДК будут работать с 17.30 экспозиция детского творчества и выставка-продажа казачьей амуниции. А в 18.00 на сцене начнется концерт с участием артистов всевозможных национальностей. Вход свободный, но при строгом соблюдении масочного режима.

В полночь 12 июня, с началом суток, онлайн-платформа Smotrim.ru запустит 24-часовой телемарафон “Широка страна моя родная”, также посвященный Дню России. Созданный командой телевизионщиков из Самары, он адресован всем зрителям страны. Путешествие на экране поможет взглянуть на жизнь России в новом ракурсе через телепортреты Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владивостока и многих других городов. Помимо платформы Smotrim.ru, телемарафон можно будет увидеть в соцсетях ГТРК “Самара” и в эфире “Самара 24”.

Также в День России 12 июня 2021 года в Самаре пройдут заметные в городском масштабе, но лишь косвенное относящиеся к празднику мероприятия. Например, коммерческий тур на паровозе “Победа” в музеи “Мотомир” и “Мир паровозов”, а также рок-фестиваль Rock Metal Storm на байкерской площадке Wind of Freedom.

“КП Самара” будет следить за обновлениями программы мероприятий и дополнять ее.

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