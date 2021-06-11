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Общество11 июня 2021 14:30

Красивый, но никому не нужный: семейная пара из Тольятти взяла под опеку мальчика, от которого отказалась родня

Малыша будущая приемная мама заметила в то время, как оформляла необходимые документы на усыновление другого ребенка
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Мальчик почти не помнит, как ему жилось до того, как он обрел семью

Мальчик почти не помнит, как ему жилось до того, как он обрел семью

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Саше из Тольятти было пять лет, когда он обрел семью. Сейчас у него есть папа, мама, братик и сестра. Все - приемные. Родные люди после того, как полуторагодовалого ребенка забрали у родителей-наркоманов, от ребенка отказались.

Неожиданная встреча

Ольга из Тольятти воспитала трех детей. Она привыкла к тому, что дом полон звонкими голосами, а день – хлопотами. Когда все выросли и разъехались, кто куда, стало как-то пусто. С мужем Игорем они решили, что могут взять ребенка из приюта. Но за здоровыми детьми выстраивается очередь, а инвалиды - мало кому интересны. Так в 2016 году в их семье появился мальчик с ДЦП – Жорик.

- Когда я проходила медкомиссию для усыновления Жоры, сидела в очереди к инфекционисту. И тут привели троих деток из дома малютки на консультацию к тому же врачу. Среди них был и Сашка: белые волосы, голубые глазищи. Я вслух восхитилась: какой мальчишка красивый! А мне в ответ говорят: «Да, красивый вот никто не берет его».

Таким Сашка был, пока жил в доме ребенка

Таким Сашка был, пока жил в доме ребенка

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга вернулась домой, нашла Сашку в банке данных, показала мужу, тот согласился: да, отличный мальчуган. Стали выяснять, что у него со здоровьем. Оказалось, что мама и папа мальчика, употребляли наркотики и передали ему часть своих «болячек». Но Ольга и Игорь возможных трудностей не испугались, и забрали Сашку к себе.

НеРодные люди

С тех пор прошло уже четыре года. По словам Ольги, сын пока не понимает, что они с Игорем – не его родители.

- Думаю, дело в том, что в доме ребенка он жил среди детей, у которых родители были, но отдали их туда в связи с трудной жизненной ситуацией. Ко всем приходили папы и мамы, а он все время ждал и спрашивал, когда же и к нему кто-то придет. А тут пришли мы. Он выбежал, упал к Игорю на колени, и мы сразу стали родными, - вспоминает Ольга.

Болезни мальчика оказались не так серьезными, как можно было предполагать

Болезни мальчика оказались не так серьезными, как можно было предполагать

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семья пока не оформляет усыновление – решили сделать это попозже, когда Сашка сможет сам решить, к чьей семье он принадлежит.

- Папа у него давно умер. Мама вышла из колонии, когда мы его забрали к себе, но не пыталась с ним увидеться, сказала своим родственникам, что новая семья ему даст больше, чем могла бы она. Вскоре после этого она умерла, - рассказывает Ольга. – У него есть еще родственники, они общаются, хотя Сашка пока и не понимает, кто они.

Нестрашные «болячки»

Что касается болезней, из-за которого мальчика, возможно, боялись усыновлять другие семейные пары, то они оказались на так страшны на самом деле. За здоровьем Сашки тщательно следят, а в этом году хотят отдать его в спорт – развивать слабые легкие.

В этом году Саша успешно закончил первый класс обычной школы

В этом году Саша успешно закончил первый класс обычной школы

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как и многие дети, которые долгое время находились в спецучреждениях, мальчик не умеет сам с собой играть. Плюс у малыша были задержки в развитии. Поэтому, когда он собирался в первый класс, специальная комиссия решила, что учиться ему будет лучше в коррекционном классе.

Но видя, как Сашка старается, Ольга пошла к директору школы и попросила дать ему шанс. Так мальчик оказался в классе с обычными ребятами, где ему никто не делает поблажек. Весь год он очень старался, и выяснилось, что он мало отличается от других ребятишек. Первый класс Сашка закончил успешно. На радость своим маме и папе.

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