«Врачи говорили, что мы берем ребенка-овоща»: в Тольятти экс-полицейская приняла в семью троих детей-инвалидов

Сейчас мальчик ползет, встает на ножки, а еще отлично плавает, ныряет и ездит на лошадях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга Андреева из Тольятти 27 лет проработала в подразделении по делам несовершеннолетних. Повидала разных деток: хулиганов, обиженных, брошенных, несчастных. Для каждого из них она всегда пыталась найти доброе слово и дельный совет. Одновременно она воспитывала троих своих детей: двух дочек и старшего сына.

Время шло, дети выросли, работу Ольга сменила, встретила новую любовь. Они поженились с Игорем, очень хотели детей, но Бог не дал.

- У меня и самой давно мысли были о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Оказалось, что мы с мужем думаем в одном направлении. Более того, мы поговорили и решили, что в наших силах – дать семью особенному ребенку. Я много читала про ДЦП, и вот в 2016 году мы приехали в дом малютки «Солнышко» в Самаре знакомиться с Жориком.

Мальчику было почти полтора года, так что планировалось, что скоро он пойдет в частный детский сад, а Ольга вернется на работу. Но когда супругам вынесли малыша весом всего 6 кг, стало понятно, что проблемы со здоровьем у него серьезнее, чем казалось изначально.

Таким Жорика впервые увидели его родители Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Его положили на мат, и он стал плакать. Вокруг стоят взрослые, и никто ничего не делает. А он рыдает крокодильими слезами. Я его взяла на руки, он положил головку ко мне на грудь. Я спрашиваю: «Ну что, Жора, будешь нашим сыночком?» Он тут же замолчал, - вспоминает первое знакомство с сыном Ольга. – Когда мы вышли оттуда с Игорем, какое-то время оба молчали. Честно говоря, я испугалась: а вдруг он сейчас скажет, что все это сложнее, чем мы думали. Но все равно спросила: «Ну что делать будем?» А он без тени сомнения ответил: «Однозначно забираем, пропадет ведь».

Так Георгий обрел маму и папу. Когда они забирали ребенка, им посоветовали разговаривать с ним, как можно больше. Ольга совету последовала, и вскоре выяснилось, что интеллект у мальчика сохранный: он все понимает и живо реагирует на окружающий мир. Сначала Жорик был немного в шоке: мама отказалась от него при рождении, и почти всю свою жизнь он провел, лежа в одиночестве. А тут рядом появились люди, которые постоянно что-то говорят и занимаются с ним.

В 2016 году Жорик обрел маму и папу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Нам говорили, что мы берем ребенка-овоща. Потом от нас отказался инструктор по ЛФК, заявив: «Извините, все, что мог, я сделал. Ребенок у вас ходить не будет», - рассказывает Ольга. – Но мы с Игорем – родители упертые, и сейчас Жорик хорошо ползает, сам встает, передвигается около опоры – у него есть все шансы научиться ходить. А еще он отлично плавает, ныряет, ездит на лошадях. Научился читать по кубикам, считает до пяти, знает цвета и формы. Если бы жил в семье с самого рождения – вполне вероятно, был бы обычным ребенком.

Так Ольга и Игорь поняли, насколько сильно влияет на особенных деток пребывание в соцучреждениях: по их словам, с Жорой крайне мало гуляли и редко доставали его из кроватки – от постоянного лежания у мальчика даже немного деформировался череп.

- А еще мы поняли с мужем, что взять в семью особенного ребенка несложно. Ты просто принимаешь его таким, какой он есть, и любишь его всем сердцем. Первое время кажется, что эта любовь сотворит чудо, и ребенок станет здоровым, - признается Ольга. - Но это неправда, это нужно понять и принять. Чтобы наверстать то время, что ребенок был одинок, нужны годы, и успех вам никто гарантировать не может.

Вскоре после Жорика Ольга и Игорь забрали к себе еще двух детей, в том числе Сонечку из Перми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга и Игорь поняли эту истину, и вскоре после Жорика забрали к себе еще двух детей - но это уже совсем другая история.

Проходить курсы реабилитации Жоре и другим деткам с тяжелыми заболеваниями помогает благотворительный фонд ЕВИТА, его сотрудники постоянно следят за успехами своих подопечных и рассказывают о них в соцсетях.

Помочь подопечным фонда можно:

- Через сайт благотворительного фонда ЕВИТА: https://bfevita.ru/,

- С помощью «Сбербанк онлайн»

- Отправив SMS на номер 3443 со словом ЕВИТА 100, где 100 — сумма вашего пожертвования. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

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