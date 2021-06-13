В Самарской области собака, спасенная после ДТП, погибла, выпрыгнув из пикапа новой хозяйки

Собака выпрыгнула из заднего окна машины, в котором не было стекла, но зацепилась поводком за бампер Фото: ГУ МВД России по Самарской области

12 июня в соцсети выложили видеозапись страшной гибели собаки на трассе в Самарской области. Животное выпрыгнуло из пикапа на полном ходу, но зацепилось поводком, в результате чего еще довольно долго волочилось за машиной. Водитель ничего не замечал вплоть до того момента, когда ему начали сигналить и «моргать» другие автолюбители. За рулем пикапа оказалась женщина, она вышла из машины, отцепила собаку, отвезла ее в ветклинику, но там ветеринарам оставалось лишь констатировать гибель животного.

Ехала на стерилизацию

- Эта собака была записана к нам на стерилизацию. Но приехала уже мертвой, - прокомментировала в соцсетях ситуацию директор ветеринарной клиники «ФлагманВет» Инна Тарасенко. - Запись была сформирована заранее. Мы ждали этого пациента. И можем сказать, что это не первая собака, которую Екатерина привозила к нам на операцию.

Как сообщила в клинике хозяйка животного, собака ехала в изолированном отсеке пикапа, каким-то образом сумела сломать специальную клетку для транспортировки и выпрыгнула из машины. При этом ее поводок зацепился за что-то. Водитель якобы ничего не слышала из-за шума на трассе.

- Я не была в этой машине, не была свидетелем, который снимал. Мы видели только тело животного, - признает Инна Тарасенко. – Не верится, что человек, записавший собаку на стерилизацию, вывесил ее в окно, чтобы на глазах у всех задушить. Однако, такие трагедии на мой взгляд, - это преступная халатность. И этот термин придуман не случайно. От акта живодерства он отличается наличием умысла. Я не верю в умысел, но разве это исключает наличие вины?

Хозяйка животного ничего не замечала, пока ей не начали сигналить автолюбители, увидевшие, как тело животного волочится за машиной Фото: принтскрин видео.

Не должна была садиться за руль

В ситуации уже начали разбираться полицейские. В областном МВД уже сообщили: личность водителя установлена. Екатерина оказалась злостной нарушительницей: в 2020 году она ее лишили водительских прав за оставление места ДТП. Она вообще не должна была управлять пикапом. Поэтому автомобиль отправился прямиком на спецстоянку.

Что до эпизода с гибелью собаки, то стражам порядка женщина рассказала то же, что ветеринарам: ничего не слышала, как собака выпрыгнула из машины – не видела.

- Женщина объяснила, что занимается разведением собак. Около двух лет назад взяла из приюта собаку, пострадавшую в ДТП, выходила ее, и утром 12 июня везла в ветклинику на стерилизацию, - говорят в полиции.

Чтобы разобраться в ситуации, стражам порядка нужны свидетельские показания. Только после этого может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего, полицейские просят звонить в дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району по телефону 8 (846) 278-25-97, или по телефону 112.

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