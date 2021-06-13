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Происшествия13 июня 2021 12:30

В Самарской области собака, спасенная после ДТП, погибла, выпрыгнув из пикапа новой хозяйки

Хозяйка животного ничего не замечала, пока ей не начали сигналить автолюбители, увидевшие, как тело животного волочится за машиной
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Собака выпрыгнула из заднего окна машины, в котором не было стекла, но зацепилась поводком за бампер

Собака выпрыгнула из заднего окна машины, в котором не было стекла, но зацепилась поводком за бампер

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

12 июня в соцсети выложили видеозапись страшной гибели собаки на трассе в Самарской области. Животное выпрыгнуло из пикапа на полном ходу, но зацепилось поводком, в результате чего еще довольно долго волочилось за машиной. Водитель ничего не замечал вплоть до того момента, когда ему начали сигналить и «моргать» другие автолюбители. За рулем пикапа оказалась женщина, она вышла из машины, отцепила собаку, отвезла ее в ветклинику, но там ветеринарам оставалось лишь констатировать гибель животного.

Ехала на стерилизацию

- Эта собака была записана к нам на стерилизацию. Но приехала уже мертвой, - прокомментировала в соцсетях ситуацию директор ветеринарной клиники «ФлагманВет» Инна Тарасенко. - Запись была сформирована заранее. Мы ждали этого пациента. И можем сказать, что это не первая собака, которую Екатерина привозила к нам на операцию.

Как сообщила в клинике хозяйка животного, собака ехала в изолированном отсеке пикапа, каким-то образом сумела сломать специальную клетку для транспортировки и выпрыгнула из машины. При этом ее поводок зацепился за что-то. Водитель якобы ничего не слышала из-за шума на трассе.

- Я не была в этой машине, не была свидетелем, который снимал. Мы видели только тело животного, - признает Инна Тарасенко. – Не верится, что человек, записавший собаку на стерилизацию, вывесил ее в окно, чтобы на глазах у всех задушить. Однако, такие трагедии на мой взгляд, - это преступная халатность. И этот термин придуман не случайно. От акта живодерства он отличается наличием умысла. Я не верю в умысел, но разве это исключает наличие вины?

Хозяйка животного ничего не замечала, пока ей не начали сигналить автолюбители, увидевшие, как тело животного волочится за машиной

Хозяйка животного ничего не замечала, пока ей не начали сигналить автолюбители, увидевшие, как тело животного волочится за машиной

Фото: принтскрин видео.

Не должна была садиться за руль

В ситуации уже начали разбираться полицейские. В областном МВД уже сообщили: личность водителя установлена. Екатерина оказалась злостной нарушительницей: в 2020 году она ее лишили водительских прав за оставление места ДТП. Она вообще не должна была управлять пикапом. Поэтому автомобиль отправился прямиком на спецстоянку.

Что до эпизода с гибелью собаки, то стражам порядка женщина рассказала то же, что ветеринарам: ничего не слышала, как собака выпрыгнула из машины – не видела.

- Женщина объяснила, что занимается разведением собак. Около двух лет назад взяла из приюта собаку, пострадавшую в ДТП, выходила ее, и утром 12 июня везла в ветклинику на стерилизацию, - говорят в полиции.

Чтобы разобраться в ситуации, стражам порядка нужны свидетельские показания. Только после этого может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего, полицейские просят звонить в дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району по телефону 8 (846) 278-25-97, или по телефону 112.

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Фото появилось в социальных сетях (подробности)

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