Физика – это интересно! Как самарским школьникам прививают любовь к техническим наукам

Самые активные и креативные получили памятные награды. Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

В начале июня в России отмечали День защиты детей: в этот день говорят о том, как улучшить все сферы их жизни, в частности – получение знаний. Как сделать сложные предметы интереснее, а главное понятнее? Ответ на этот вопрос знают специалисты фонда «Устойчивое развитие», который уже несколько лет проводит в школах Кировского района благотворительную программу, помогающую школьникам в изучении физики. Ее основной принцип – вначале заинтересовать ребят реальными устройствами, показать, как они работают, а затем на живых понятных примерах помочь освоить теорию.

Лучше узнать физику школьникам помогли конструкторы «Знаток». Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

Чудо-конструкторы

Знакомиться с физикой помогают самарским школьникам конструкторы «Знаток», разработанные известным российским изобретателем и телеведущим Андреем Александровичем Бахметьевым. Они согласуются со школьной программой и позволяют на практике познакомить детей с основами физики и принципами работы различных электроприборов, сделать первые шаги в электронике.

Ребята с азартом включились в процесс. Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

На открытии благотворительной программы в 2019 году Андрей Бахметьев лично презентовал свои разработки самарским педагогам, после чего девять учебных заведений Кировского района Самары были оснащены электронными конструкторами, а учителя физики прошли обучение работе на новом оборудовании.

- Невозможно научить, но можно научиться. Научиться возникает желание, когда интересно. А интересно становится тогда, когда понятно и получается, - рассказывает Андрей Александрович Бахметьев. – По этим принципам мы и создаем конструкторы «Знаток», которые за 20 лет отлично себя зарекомендовали. Опыт их использования в самарских школах – еще одно подтверждение тому, что учиться через практику для детей намного интереснее, а значит и эффективнее - информация легче усваивается и запоминается.

Конструкторы «Знаток» рассчитаны на детей разного возраста. Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

От практики – к теории

Сегодня занятия на конструкторах «Знаток» проводятся в учебных заведениях Кировского района, где расположен Самарский металлургический завод: №№50, 72, 73, 96, 150, 162, 168, лицее №135 и ЦДТ «Металлург». Конструкторы рассчитаны на детей разного возраста, а их состав периодически пополняется новыми наборами. Например, в наборе «Освещение» детям предлагается собрать электросхему для включения лампочки в разных вариациях: включить одним выключателем одну лампу, включить одним выключателем две лампы на трехрожковой люстре и еще одну вторым выключателем или включить лампу в начале коридора одним выключателем и выключить в конце коридора другим.

- Еще один важный момент: эти схемы дети собирают за минуты и получают 100% результат, а ведь современной молодежи не интересно долго работать над одним проектом с сомнительным результатом, - рассказывает Андрей Бахметьев.

Такой урок физики точно не покажется скучным. Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

В этом году обучение на основе конструкторов «Знаток» проходили почти 1000 школьников 3-11 классов, а в школы было поставлено 350 новых наборов.

Благотворительная программа также предполагает и постоянное обучение учителей из школ-участников. 19 учителей школ в этом году прошли курсы повышения квалификации по использованию наборов «Знаток» в учебной и внеурочной работе.

Учитель физики ГБОУ СО «ЛАП № 135 (базовая школа РАН)» Ананченко Ольга Владимировна:

Набор «Знаток» мы применяли на уроках физики в 6 классе при обобщении темы «Электрические явления», повторение и углубление материала прошло интенсивно и интересно. Планируем работать с набором при изучении электрических цепей в 8 и 10 классах.

В этом году обучение на основе конструкторов «Знаток» проходили почти 1000 школьников 3-11 классов. Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

Физики знаток

В этом году самарские школьники, осваивающие физику на конструкторах «Знаток», впервые приняли участие в городском физическом празднике, прошедшем в формате олимпийских игр. На одном из его направлений – конкурсе «Физики знаток» – участникам предстояло выполнить задания, используя наборы обучающих конструкторов. Ребята с азартом собирали электрические цепи, подключали ток, делали расчеты, придумывали электрическую цепь для «умного дома». Конкурс вызвал живой интерес не только среди школьников-участников, но и среди других ребят, которые болели за команды и наблюдали за их работой.

- Конструктор «Знаток» - это качественные детали и интересные схемы. Собирая их, можно извлечь полезные знания, которые пригодятся для решения сложных задач в будущем. С конструктором «Знаток» было интересно и комфортно работать, мне очень понравилось, - рассказывают ребята – победители конкурса.

Во время конкурса «Физики знаток» ребята предстояло собрать электрические цепи, подключить ток, сделать расчеты и придумать электрическую цепь для «умного дома». Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

Награждение победителей прошло в мае в торжественной обстановке в ЛАП № 135. Ребята получили памятные медали, изготовленные специально для конкурса, дипломы, и конечно, новые уникальные наборы «Знаток» - призы, предоставленные партнером программы и производителем конструкторов ООО «Знаток плюс».

По словам представителей компании, участие в программе дает им большую ценность обратной связи с педагогами, возможность использовать их опыт применения конструкторов в образовательном процессе при создании новых наборов. В рамках программы образовательным учреждениям Кировского района Самары было предоставлено 15 наименований различных видов конструкторов «Знаток». Это максимально нужная продукция с большим потенциалом применения: классические наборы «Для школы и дома», очень популярные у ребят наборы «Фиксики», наборы «Супер-измеритель» и др. Наборы с использованием модулей с Ардуино можно подключать к компьютерам и делать полноценные исследовательские проекты, калибруя собранные из конструктора приборы и одновременно изучая программирование.

Такие памятные медали получили участники конкурса. Фото: с сайта Фонд «Содействие устойчивому развитию территорий и местных сообществ»

Поставка конструкторов «Знаток» в самарские школы, обучение педагогов стали возможным в регионе благодаря поддержке Фонда Арконик.

Сегодня ребята уже два года занимаются на новых конструкторах, и большинство из них может с уверенностью сказать: «Физика – это действительно интересно!».