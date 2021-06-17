Пролежни мазали вазелином: как персонал хосписа в Самарской области забыл о пациентах

К приезду комиссии хоспис не был готов: там была лишь одна медсестра, остальные подтянулись позже Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Просьба о помощи

В Самарской области персонал одного из хосписов пожаловался на низкие зарплаты и невыносимые условия работы. Вот только приехавшая на место проверка выяснила, что и пациентам здесь приходится несладко. Разбираться в проблеме будет минздрав.

История эта началась с письма, которое пришло в этом году на почту самарского благотворительного фонда ЕВИТА. Речь в нем шла о нищенских заплатах персонала хосписа для взрослых в Жигулевске и ближайшей перспективе для сотрудников остаться без работы вовсе.

Исполнительный директор ЕВИТЫ - известный самарский блогер и мама ребенка-инвалида Ольга Шелест уже несколько лет «бьется» за создание в регионе детского хосписа. Она не могла не среагировать на просьбу о помощи, поэтому сразу обратилась в минздрав, общими усилиями они организовали выездную проверку, куда включили специалистов паллиативной службы, главврача Самарского хосписа Ольгу Осетрову и саму Ольгу Шелест

"Удобства" в хосписе: неработающий туалет и комната отдыха, куда больным просто не добраться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неожиданный результат

Но когда в хоспис приехали члены комиссии, без предупреждения, персонала на рабочем месте не нашли. Гостей встретила лишь одна медсестра. Чуть позже появилась сестра-хозяйка, минут через 10 - остальной персонал. Впрочем, нарушений оказалось гораздо больше.

Из 19 койкомест заняты оказались только 9, но только два пациента действительно нуждались в паллиативной помощи. Зато проверяющие увидели бодрого пенсионера, который в хоспис лег, как в санаторий – «прокапать витамины» от астмы.

- Мы не обнаружили там элементарных лекарств, в том числе тех, что должны облегчать боль умирающим людям, а когда начали искать пинцеты, нашли один – в герметичной упаковке от 2019 года, - рассказала Ольга Шелест на своей страничке в соцсетях. – А еще мы видели бабушку, которую положили в дальний угол, у ее изголовья оставили использованные вонючие памперсы, а ее саму «научили» каждые пару часов самой включать себе концентратор кислорода и не беспокоить своими проблемами медсестру.

Одну из пациенток научили самостоятельно включать себе кислород и не беспокоить медсестер Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пролежни здесь мазали вазелином, комнату отдыха обустроили на втором этаже, куда обездвиженным пациентам попасть, разумеется, было невозможно, а схемы назначения лекарств у специалистов паллиативной службы вызвали большие сомнения.

- Когда мы обратили внимание на нестриженые ногти длиной в сантиметр у одной их пациенток, нам снова начали рассказывать про мизерные зарплаты, за которые персонал, видимо, не обязан ухаживать за своими подопечными. Но, как сказала Ольга Васильевна Осетрова, ни высокие зарплаты, ни образование не смогут гарантировать, что человек увидит в другом человека, не пробудит сочувствие и доброе сердце, если их нет. Все мы были просто раздавлены такой бесчеловечностью, - поделилась Ольга Шелест.

Не закроют, а перенесут

Как известно на данный момент, на самом деле, речи о закрытии хосписа для взрослых в Жигулевске не идет. Никто не собирался и сокращать персонал. Хоспис просто хотят перенести в другое место – в здание многопрофильного стационара Жигулевской ЦРБ на ул. Первомайской, 10. К слову, это центр города.

Персонал хосписа, видимо, считает, что за свою зарплату не обязан ухаживать за пациентами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы считаем, что это улучшит качество и доступность медпомощи, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП-Самара» в министерстве здравоохранения региона. – В здании, где разместится хоспис, пока идет ремонт.

В минздраве не стали комментировать информацию о том, правда ли сотрудники хосписа получают зарплату в 12 тысяч рублей, и с чем это связано. Однако заверили: в должностных инструкциях младшего и среднего персонала предусмотрено санитарно-гигиеническое обслуживание физически ослабленных и тяжелобольных пациентов. А это значит, что выносить памперсы и стричь ногти свои подопечным сотрудники хосписа все же были обязаны.

ОФИЦИАЛЬНО

Хоспис ждут проверки

Татьяна Сочинская, заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи населению

- Во время выезда специалистов министерства здравоохранения Самарской области были выявлены недостатки в организации работы в отделении, в связи с чем принято решение о проведении внеплановой целевой выездной проверки деятельности хосписа с привлечением главных внештатных специалистов министерства, после чего будут приняты необходимые меры организационно-административного характера.

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