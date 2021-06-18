Воспользовались чужим именем: как пытались выйти на свободу обвиняемые в убийстве авторитета в Самарской области

Следователи считают, что Плотникова задушили на территории трикотажной фабрики Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи закончили разбираться в скандальном уголовном деле об исчезновении 39-летнего Валерия Плотникова из Новокуйбышевска. Они пришли к выводу, что криминального авторитета, пропавшего еще в 2011 году, убили. Тело его так и не нашли, но обвиняемые в уже есть — четыре человека, среди которых бывший начальник криминальной милиции города Игорь Шевяхов.

Помимо экс-силовика на скамье подсудимых окажутся Артем Быков, Антон Бунтовский и Сергей Коптелов. Им вменяют целую серию преступлений, связанных не только с расправой над Плотниковым, но и вымогательством, подбросом наркотиков и прочим.

— Вину признает только Бунтовский. Остальные все валят друг на друга и вовсе все отрицают, — рассказала «КП-Самара» сестра погибшего Татьяна Плотникова.

По словам нашей собеседницы, следствие по делу шло весьма нервно. Доходило до курьезных ситуаций, в которые даже впутывали ее саму.

— Кто-то от моего имени отправил письмо в Москву. Следователь собственной безопасности опросил меня по заявлению, к которому я не имею отношения, и где мои данные и частично искажены, — продолжает она. — Суть там была такая, что я указываю на непричастность этих лиц к вменяемым преступлениям и предоставляю список тех, кого надо арестовать. 8-10 человек, видимо, кто-то из их группировки «Индейцев». Вот и вся их «блатная сущность».

Стражи порядка во всем разобрались и на днях закончили разбираться с этой историей. 40 томов уголовного дело и один под грифом «секретно», содержащий государственную тайну, переданы в прокуратуру.

Тело Валерия так и не нашли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Фигурантам на время следствие продлили срок содержания под стражей. Быкову и Бунтовскому до 20 июля. Коптелову — до 21 июля. Шевяхову — до 27 июля. За этот срок прокурор подпишет окончательное обвинение и передаст дело в суд, — сообщили «Комсомолке» правоохранители.

По версии следствия, 24 января 2011 года Валерия Плотникова под предлогом возвращения долга забрали из стационарной клиники, где он находился на лечении. С тех пор мужчину никто не видел и не слышал. Лишь в 2020 году сыщики пришли к выводу, что его отвезли на территорию трикотажной фабрики и задушили. Труп утопили в Волге, пробив при этом лед с помощью якоря.

Исполнителями казни называют Быкова и Бунтовского. Тем, кто давал им указания — Коптелова. Игоря Шевяхова считают подстрекателем. Именно он, как полагают оперативники, инициировал нападение на Плотникова — своего старого «друга», который грозился рассказать всем про бандитские дела высокопоставленного милиционера. Каждого из участников этой истории связывают с так называемой ОПГ «Индейцы».

Судебные разбирательства, по всей вероятности, стартую ближе к концу июля. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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