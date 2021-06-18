Организаторы "Метафеста" пытаются найти компромиссное решение, но на Мастрюках фестиваля точно не будет Фото: Архив "КП"

После новостей о Грушинском стало очевидно, что Метафест 2021 на Мастрюковских озерах вряд ли сможет состояться. Ведь фестиваль проходит в том же Фестивальном парке и собирает сопоставимое количество публики. Летом 2020 года Метафест не проводился совсем, а в 2021-м был запланирован на 19-21 августа. При этом организаторы не анонсировали программу, памятуя о том, что эпидемиологическая обстановка может измениться и не позволить провести фестиваль. Так оно и случилось. 17 июня по всей России прокатилась волна отмен массовых мероприятий, в том числе Грушинского. На следующий день источник КП в кругах организаторов подтвердил, что "Метафеста-2021" на Мастрюковских озерах скорее всего не будет. И все же об отмене фестиваля говорить пока рано.

"Уже в прошлом году мы просчитывали возможность проведения фестиваля в каком-то другом формате, но не онлайн, - рассказывает арт-директор фестиваля Дмитрий Дмитриев. - И сейчас мы снова вернулись к обсуждению альтернативных вариантов. Например "Метафест" может состояться на одной или нескольких параллельно работающих площадках Самары. Но ясность появится только после тщательного анализа наших возможностей в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки".

Вероятно потому что перспективы фестиваля под вопросом, в соцсетях организаторы пока заявлений не делают. В прошлом году новость об отмене Метафеста сопровождалась рассказом о том, что был вариант провести его на поляне - как культурную программу для гостей турбазы Фестивального парка. Но тогда цена билета была бы высока, а это не соответствует философии фестиваля. Также организаторам не симпатична идея проведения мероприятия онлайн.

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