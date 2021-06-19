Голубое озеро, средневековье и ретро-музей: показываем топ-5 достопримечательностей Сергиевского района

В Сергиевском районе не так уж и мало мест для красивого отдыха, там можно провести отличные выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект «Поехали!», организованный департаментом туризма, помогает местным жителям составлять запоминающиеся маршруты выходного дня. На этот раз журналисты «КП-Самара» вместе с коллегами отправились в Сергиевский район Самарской области. Основная достопримечательность, которая у многих с ним ассоциируется — это Голубое озеро. Но если уж ехать в те края, стоит посмотреть по-максимуму. Показываем, что интересного там можно посетить ещё.

Голубое озеро: бирюзовая вода и самая живописная дорога

Голубое озеро расположено примерно в трёх километрах от села Старое Якушкино. Если вы забьете координаты 53°54.741'N 051°29.274'E и решите отправиться от населенного пункта пешком, то точно не пожалеете. Но будьте готовы, что невероятной красоты небо, душистые травы и яркая зелень будут постоянно соблазнять свернуть с тропинки.

Дорога к Голубому озеру очень живописна, поэтому советуем оставить машину за несколько километров и добираться пешком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если сильно не отвлекаться, то за 30-40 минут можно добраться до Голубого озера с сероводородной водой. Его еще называют мертвым, потому что из-за состава воды там практически не обитает флора, за исключением харовых водорослей. Название происходит от древнегреческого «красота» и действительно завораживает, как они колышутся, напоминая подводные луча.

Поверхность озера кажется то голубого, то бирюзового цвета — всё зависит от освещения. Если солнце заходит за облака, то какую-то необычность заметить сложнее. Многие принимают решение ехать на озеро, увидев его фото с высоты птичьего полёта, по которым сложно оценить его размеры. Так вот, оно достаточно небольшое, но глубокое — до 30 метров. Есть оборудованный спуск, на котором многие в основном позируют: вода в озере держится в пределах +8 градусов — расслабленно не поплаваешь, если только окунуться.

Вода в озере примерно +8 градусов, поэтому оборудованный спуск используют в основном для позирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сероводородная вода обладает целительными свойствами. Но, говорят, что максимальный эффект достигается, если сразу после мёртвого озера окунуться в живое, то есть с обычной, пресной водой. Далеко бежать не надо, оно находится в нескольких метрах.

Из-за своего состава вода в озере специфически пахнет — тухлым яйцом. Но этот запах не очень интенсивный и ощущается в основном при порывах ветра, так что пикнику не помешает.

Дорога назад особенно живописна, потому что в поле зрения попадает гора Шишка. Виды открываются открыточные и чем-то напоминающие итальянские пейзажи.

Дорога от озера еще более живописна, потому что открывается вид на гору Шишка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санаторий Сергиевские минеральные воды: вековой тополь и сказочное озеро

Еще Петр I отметил, что сероводородная вода «к здравию человеческого тела сильно пригодна» и начал развивать это направление. Когда сероводородные источники были обнаружены в Сергиевском районе, здесь появился курорт. Он ведёт свою историю с 1833 года. За это время на нём восстановили здоровье тысячи людей. Мы же будем углубляться в целебные свойства воды и грязи, и рассмотрим его территорию только с точки зрения интереса для прогулки.

Во-первых, на территории санатория расположено сероводородное озеро с несколькими источниками, в которых можно набрать воды — как сероводородной, так и обычной.

Оно не такое яркое, как Голубое, и запах ощущается сильнее. Но если свернуть с основной аллеи и пройти немного вглубь, то откроется вид, напоминающий иллюстрацию из сказки — этакое мистическое болото, в котором обитают кикиморы. Самое то для тематических фотосессий.

Сероводородное озеро на территории Сергиевского санатория напоминает иллюстрацию из сказки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корпуса санатория находятся в приятном парке, на территории которого можно найти тополь — ровесник этого места. Пропустить его сложно: рядом есть табличка и ствол огорожен, но это не помешает при желании прислониться к вековому дереву, которое, как уверяют некоторые целители, наполняет жизненной энергией.

Вековой тополь, к которому можно прислониться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клуб исторической реконструкции «Сергиева дружина»: в средневековье за 100 рублей

Примерить шлем, подержать в руках пику (конечно же, макет — холодного оружия здесь нет), поиграть на старинном музыкальном инструменте, пострелять из лука, зарубиться в средневековые настолки — далеко не полный список того, чем можно заняться в клубе. На его территории живет реквизит фестиваля исторической реконструкции «Энколпион», который проходит в Сергиевском районе уже несколько лет. В этом году он будет приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и пройдет 25 июля. После же все вещи снова окажутся в уютном пространстве «Сергиевой дружины».

В клубе «Сергиева дружина» можно подержать в руках макеты средневекового оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если захочется организовать себе погружение в средневековье, то перед поездкой лучше заранее написать организаторам. Тогда вас гарантированно будет ждать травяной чай и какой-нибудь мастер-класс, например, по вечному делу. Так как основной целью клуба является популяризация истории, прежде всего среди молодежи, то стоимость его посещения очень демократичная: в пятнадцатом веке можно оказаться всего за 100 рублей.

Так выглядит популярная в Средневековье игра «Мельница» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергиевский историко-краеведческий музей

Музей располагается в доме купца Смирнова — одном из старейших зданий Сергиевского района, построенном в XIX веке. Здесь четыре зала с очень разнообразной экспозицией. Сразу на входе — реконструированная крестьянская изба со всеми атрибутами старинного деревенского быта: печь, которая кормила и согревала, зыбка для ребёнка, красный угол с иконой. Стоят снопы, которые крестьяне обязательно собирали и ставили дома — самый первый и самый последний за сезон.

В историко-краеведческом музее можно узнать, как когда-то выглядела крестьянская изба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слева находится воссозданная комната местного писателя и инженера Гарина-Михайловского — пространство, которое погружает в атмосферу XIX века. Есть в музее и комната боевой славы, посвященная Великой Отечественной войне и локальным конфликтам. Здесь можно найти военную форму, письма с фронта, макеты оружия.

В самом дальнем зале сразу привлекает внимание огромный медведь, стоящий на задних лапах, в окружении волка, лисы и других животных, которые когда-то водились в этих краях. Косолапых в Сергиевском районе можно было встретить до XIX века, а потом охота, вырубка леса и активное заселение сделали свое дело — они исчезли, и о тогдашнем богатстве местной фауне можно судить только по макетам.

На территории Сергиевского района когда-то водились медведи, сейчас их можно увидеть только в музее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Село Кандабулак: храм, музей макетов и ретро-техника

Визитная карточка села — это величественный храм в честь Троицы Живоначальной. Пропустить его невозможно, он приковывает взгляд сразу же при въезде в Кандабулак.

Деревянная церковь появилась в селе еще в 1781 году, каменную же воздвигли к 1906 году. В предвоенное время поступило распоряжение её разобрать, но снесли только колокольню, которую позже восстановили.

Батюшка строгий, поэтому чтобы зайти внутрь обязательно нужно будет захватить подходящую одежду.

Храм в селе Кандабулак сразу приковывает взгляд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казалось бы, какие еще могут быть достопримечательности в селе, кроме церкви? Но Кандабулак удивляет, потому что здесь есть несколько действительно интересных музеев.

Первый — на открытой площадке рядом со школой. Учитель труда Алексей Шурыгин создает филигранные макеты из дерева: здесь можно увидеть и колодец, и мельницу, и храм и даже воссозданную Сергиевскую крепость.

Удивительные макеты из дерева созданы учителем труда и собраны в музей под открытым небом на территории школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остальные музеи расположены в одном здании. Когда заходишь в музей села, то, казалось бы, видишь всё то, что можно встретить в любой краеведческой экспозиции. Но экскурсовод подкидывает интересные факты: вот «противоугонное» устройство для лошади, которое ей надевали на ноги, чтобы никто не увёл, а вот кочедык — про лапти знают многие, но вот чем их плели мало кто видел. Есть тут и настоящее ярмо, и найденная кость буйвола.

Так выглядело противоугонное устройство для лошади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соседнем музее собрано почти 200 экспонатов видео и аудио техники времён СССР: телевизоры, магнитофоны, радиоприемники...Здесь множество пластинок, и экскурсовод обязательно поставит какой-нибудь зажигательный рок-н-ролл. Это не тот музей, в котором надо соблюдать тишину, так что при желании можно подпевать и даже танцевать.

В музее ретро аудио и видео техники можно почувствовать себя волком из «Ну, погоди!», ожидая, что в многочисленных экранах появится заяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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