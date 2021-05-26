Волжские круизы, эко-ферма, деревня хаски: в Самаре стартует третий этап проекта «Поехали!»

В Самарской области много красивых мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристический проект «Поехали!» зародился в Самаре в 2020 году. Он стал важным инструментом популяризации различных туристических маршрутов и интересных мест Самарской области. За 2 этапа - в 2020 и начале 2021 года - были реализованы 24 пресс-тура, в которые поехали команды более чем из 30 человек. Было выпущено 807 информационных материалов – видеосюжеты, статьи, сюжеты интернет-изданий, а так же посты в соцсетях у известных самарских блогеров.

В среду, 26 мая, в пресс-центре «КП-Самара» был презентован третий этап проекта «Поехали!». О планах на 2021 года поделился заместитель министра, руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. Он рассказал, что уже 2 июня начнётся реализация нового этапа проекта, в котором в первую очередь будут уделять внимание стратегическим локациям, обозначенным главой региона Дмитрием Азаровым.

- Проект «Поехали!» поможет развитию туристического рекреационного кластера. Реализовывается он в рамках пока ещё не принятого федерального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который совсем скоро увидит свет, - рассказал Абдрашитов.

На пресс-конференции также побывала Светлана Семёнова, руководитель деревни ездовых собак «Серебро севера». Питомник сибирских и аляскинских хаски – постоянный участник проекта «Поехали!».

Встреча прошла в пресс-центре "КП-Самара" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- 12 июня мы организовываем праздник «Красная собака», это наше ежегодное мероприятие. В разные годы они были посвящены культуре чукч, североамериканских индейцев, русской культуре, а в 2021 «Красная собака» будет посвящена казацкой культуре, - поделилась планами Светлана.

Ждут всех в гости и представители эко-фермы «В моих лугах» и их руководитель Максим Смирнов. На ферме можно пообщаться с животными в естественной среде обитания, а так же расположиться в комфортных условиях. В виду увеличения туристического потока в 2021 году на ферме планируется увеличение мест размещения гостей.

Начнётся третий этап проекта «Поехали!» уже 2 июня, в первую очередь особое внимание будет уделено Шигонскому району – Волжскому утёсу, горе Светёлка, селу Усолье, имению Орловых-Давыдовых, а также Муранскому бору.

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