В Самаре призывают граждан вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет

Самарцев призывают делать прививки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В последнее время количество новых случаев держится в районе 60-70 за сутки. Больше всего заразившихся в регионе обычно находят в Самаре, также произошло и теперь - 19 заболевших в областной столице. Далее Тольятти, где 14 заразившихся, и Сызрань, где 7.

В регионе по-прежнему много смертельных случаев, почти каждый день больше десяти. На этот раз - 11. Умерли шесть женщин в возрасте от 54-х до 82-х лет и пятеро мужчин, самому младшему из которых было 54 года, самому старшему - 84 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 66 016 человек, из которых выздоровели 62 993 заразившихся. Умерли 2 162 человека.

Чтобы победить вирус, самарцев призывают вакцинироваться. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что у вакцинированных заболеваемость снижается в 30 раз. «Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного – всего 3%», - сказал министр.

Сейчас в регионе способны прививать по 11 тысяч человек в сутки. Как сообщалось ранее, в Самарской области привито 11,5% населения. Планируется довести этот показатель до 60%, чтобы создать коллективный иммунитет.