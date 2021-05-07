60% жителей Самарской области хотят вакцинировать от коронавируса в 2021-м году

В Самарской области хотят создать коллективный иммунитет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В этом году от коронавируса планируют привить от коронавируса 60% населения Самарской области. Массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет.
В регионе записаться на прививку можно в поликлинике, к которой прикреплены, а также на сайте Госуслуг. Работаю мобильные пункты, где могут привиться все желающие от 18-ти лет при отсутствии противопоказаний.
Прививку от коронавируса можно сделать круглосуточно, а в некоторых пунктах за вакцинацию дают билет на игру "Крыльев Советов".
Ранее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, какие вакцины используются в регионе.