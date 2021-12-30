«Они кричали от восторга и не хотели нас отпускать»: в Самаре Деды Морозы поздравили пациентов детской больницы

Самарские спасатели подарили маленьким пациентам немного волшебства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новый год – это время волшебства. Студенты Самарского регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей стали волшебниками для маленьких пациентов, у которых праздник пройдет в этом году в стенах больницы. Дети, которые вынуждены провести новогоднюю ночь в больничной палате, как никто другой ждали новогоднего чуда, а самарские спасатели воплотили это в жизнь.

В Самарской областной клинической больнице имени Ивановой в новогоднюю ночь останется около 150 детей. Все они мечтали провести самую волшебную ночь года дома, зажечь новогоднюю елку и получить от Деда Мороза подарок. Но судьба распорядилась иначе. Однако спасатели не смогли пройти мимо и оставить детей без новогоднего волшебства.

Спасатели с помощью альпснаряжения спустились с крыши к больничным окнам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как раз в это время стало известно о новогодней всероссийской акции «Новогодний десант», которую уже несколько лет проводит Всероссийский корпус спасателей по всей России. Самарские спасатели решили присоединиться к акции и подарить новогодний подарок малышам. Шестеро спасателей Самарского отделения ВСКС в роли Дедов Морозов, а также девушка-спасатель в костюме Снегурочки с помощью альпснаряжения спустились с крыши и поздравляли маленьких пациентов через окна. Журналист «КП-Самара» поговорил с одним из участников «Новогоднего десанта», командиром аварийно-спасательного формирования Самарского отделения ВСКС Евгением Михеевым и узнал, как происходило поздравление и какие эмоции испытывали дети.

- Операция, хоть и новогодняя, но вполне серьезная. Мы тщательно готовились к этому дню, проверяли снаряжение, тренировались. Конечно, для нас подобные спуски выполнять не впервой. Наша профессия – спасать, но сегодня задача – радовать, с чем мы замечательно справились, - рассказывает командир аварийно-спасательного формирования Евгений Михеев.

Дети были в восторге от такого новогоднего подарка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Когда спасатели узнали о такой всероссийской акции, то, не раздумывая решили тоже поздравить самарских детей, которые останутся в Новый год в больнице. Студенты ВСКС начали искать костюмы и обзванивать самарские больницы, чтобы договориться о проведении мероприятия. Сразу же согласилось руководство ГБУЗ «СОДКБ им. Н.Н.Ивановои », в областной больнице в Новый год часто остается много маленьких пациентов с различными заболеваниями, либо после проведенных операций.

- Мы благодарны, что спасатели предложили нам такое волшебство. Нашим пациентам в эти больничные будни очень не хватает сказочной атмосферы и незабываемых эмоций. А хорошее настроение накануне Нового года помогает маленьким пациентам быстрее пойти на поправку, - говорит главный врач больницы Ольга Галахова.

Не каждый день увидишь Деда Мороза, висящего перед окном Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Спасатели в костюмах прошли все окна с 1 по 4 этаж детской больницы. За необычным действом наблюдали не только малыши, но и медицинский персонал. Дети улыбались при виде новогоднего волшебника в окне, махали руками. После уникального представления все дети получили подарки, которые передали благотворители.

- В Самаре «Новогодний десант» проводился впервые, но после полученных от детей эмоций, мы решили проводить подобные мероприятия на постоянной основе и в разных больницах города, - говорит Евгений Михеев.

Дети были очень счастливы увидеть Деда Мороза, даже пусть из окна больничной палаты. Волшебство удалось, этот день маленькие пациенты оставят в своей памяти надолго, как лучшее новогоднее воспоминание. Когда спасатели-волшебники уходили, то ребята долго не хотели их отпускать. Именно эти искренние эмоции стали поводом продолжать дарить чудеса детям, которые находятся в больнице.

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