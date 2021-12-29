В Самаре спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши и поздравили детей в больнице

Дед Мороз постучал в каждое окно больницы. Фото: правительство Самарской области

В Самаре студенты-спасатели в рамках Всероссийской акции «Новогодний десант» решили спуститься с крыши и поздравить детей в больнице.

Главная цель акции – создать новогоднее настроение и показать детям, что они не одни. Праздник провели на улице из-за эпидемиологической ситуации, дети смотрели на представление из окон своих палат. Деды Морозы спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в каждое окно, чтобы поздороваться с ребятами.

В больнице во время новогодних праздников останется 150 детей, поэтому «десант» решил создать атмосферу чуда и поднять настроение пациентам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области Дед Мороз приехал в детский дом на «Тигре»

Зимнего волшебника привез на бронеавтомобиле спецназ ЦВО (подробнее)