Девочку украли с площади двое мужчин

В Костроме трагически закончились поиски пропавшей 5-летней девочки. Она пропала днём 4 января. Кроху взяла с собой на работу мама. Она убиралась в кинотеатре "Россия", девочка играла в коридорах. Потом она заскучала и попросилась на улицу - посмотреть на елку на площади. Мама разрешила дочке выйти буквально на пять минут - но больше её не увидела.

Унесли двое мужчин

Информация о пропавшей девочке мгновенно разлетелась по социальным сетям. Не обнаружившая дочку около выхода мать сразу же побежала в полицию. К поискам тут же подключились полицейские, волонтёры. Равнодушными не остался никто из горожан. До поздней ночи работал штаб поисков, просматривали видео с камер. Горожане кинулись обвинять и мать, которая якобы не подумала о безопасности ребенка. Появились предположения о том, что семья неблагополучная. Но знакомая матери рассказали журналисту "Комсомолки", что она нормально занималась воспитанием девочки, бралась за любые работы.

- Она и сама винит себя, но нельзя все валить на мать. Она нормальная, работящая женщина. Это было не позднее время, оживленная улица города. Девочка была на улице несколько минут. Разве не должна обеспечиваться безопасность для всех одинаковая? - отметил собеседник журналиста.

Буквально через час в сетях распространилось видео, на которое попали похитители девочки. Камеры с магазина неподалеку засняли двоих мужчин, которые вместе несли ребенка в точно такой же куртке, которая была на девочке в этот день. Странно, но прохожие никак не реагировали на них. Впрочем, судя по камерам, девочка не кричала и не вырывалась - в любом случае странная пробежка у окружающих не вызвала подозрений.

В общежитии нашли тело

В этот момент у полицейских уже появились зацепки, которые и привели их к месту преступления и самим преступникам. Это случилось примерно через 4-5 часов после похищения девочки. Но уже было поздно.

Около полуночи на странице штаба Лиза Алерт появилось печальное сообщение: девочку нашли мёртвой, тело обнаружили полицейские в одном из общежитий города. Задержали и двоих предполагаемых преступников. В сообщении на сайте СК РФ по Костромской области информации немного: задержали двух подозреваемых, они уже признались в убийстве. Все произошло в одной из комнат общежития.

Денис Г. уже отсидел за педофилию Фото: СОЦСЕТИ

Но из неофициальных источников стали известны имена и шокирующие подробности о самих похитителях. Выяснилось, что один из них, 44-летний Денис Г. уже был судим за педофилию, отсидел положенный срок, не самым лучшим образом характеризовался в колонии и находился под наблюдением у полиции после отбывания срока. Его подельник - 24-летний Вадим, тоже житель Костромы, также уже побывал в местах не столь отдаленных, он был судим за мошенничество с банковскими картами.

- Тело нашли около одной из комнат общежития, оно лежало в сумке. Похитители хотели избавиться от трупа, но не успели, - рассказал источник "КП". Он же добавил, что на теле девочки нашли следы сексуального насилия. Официально эту информацию пока не подтвердили и не опровергли, ссылаясь на необходимость проведения экспертиз. Также, по некоторым сведениям, в момент задержания преступники были пьяны.

Требовали народного суда

Новость о том, что тело девочки нашли в общежитии на Волжской улице, в доме №16 быстро разлетелась по городу. Под стенами здания собрались сотни человек: те, кто искали девочку, те, кого потрясло случившееся. Кто-то просто хотел выразить соболезнования, другие требовали выдать преступников на народный суд.

- Мы участвовали в поисках и пришли сюда, потому что это возмутительно. Мы не хотим жить в городе, где такое возможно. Где таких преступников сажают, потом выпускают. Нужно больше камер, нужно, чтобы на улицах было безопасно. Сейчас праздники, вокруг множество народа, патрули, а девочке никто не помог. В общежитии есть и другие люди - как они не слышали, что происходит? Мы хотим честного суда, но боимся, что этих людей ждет не подобающее наказание за такое жуткое преступление, - рассказала корреспонденту "КП" костромчанка Алина.

Толпа людей стояла у здания общежития до утра. Потом появилась информация, что полицейские вывели преступников, переодев в штатское сотрудников органов. Зато костромчане увидели, как выносили тело девочки.

Сейчас в отношении похитителей возбудили уголовные дела за убийство малолетнего ребенка. Затем им могут добавить статьи. За делом, которое получило общественный резонанс, будут следить и в Прокуратуре РФ. Педофил-рецидивист может получить пожизненное наказание. Однако многие считают, что и этого мало. Напомним, что в сентябре в Госдуме РФ начали обсуждать законопроект об ужесточении наказания за педофилию. Некоторые депутаты в частности предлагали вернуть смертную казнь за такие преступления.

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