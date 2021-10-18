Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде, нашли мертвой

Пропавшую 9-летнюю девочку нашли мертвой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде несколько дней назад, нашли мертвой. Об этом сообщили в МЧС Вологодской области в понедельник, 18 октября.

- Поисковые работы завершены, пропавшая девочка найдена погибшей, обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС.

Сонечку искали с 16 октября, тогда она ушла из дома и больше не возвращалась. Девочка собрала портфель, вышла из дома. Но в школе не появилась. Волонтеры начали бить тревогу: счет шел на минуты. Добровольцы прочесывали город. Вскоре стало известно, что девочка жила в семье с мамой, которая одна воспитывает двоих детей, у женщины также есть сын 2007 года рождения. Семья состоит на учете как неблагополучная.

Пока весь город обыскивали волонтеры и полиция, оперативники поднимали все видео с камер наблюдения. Появлялась информация: то девочку видели около магазина, то с девочкой-ровесницей, то с мужчиной.

В дальнейшем сообщалось, что вещи девочки нашли на другом конце города. Как написал мэр Вологды Сергей Воропанов, ребенка последний раз видели в субботу, 16 октября, уходящей с мужчиной. С тех пор информации о ней не было.

А вот немного позже появилась другая информация: на камерах нашли кадры, где девочку уводила женщина. В социальных сетях назвали даже ее имя: Ульяна Л. По данным источников в правоохранительных органах, она лишена родительских прав. А сами жители рассказывают, что она уже попадалась на том, что подходила к чужим детям и пыталась их увести.

Подъезд, в котором произошло преступление Фото: Иван Чухнин

Как сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области, сейчас женщину уже задержали на территории республики Карелия. Ее объявили в розыск после того, как вечером 19 октября 2021 года нашли тело пропавшей малышки в доме в переулке Долгом. Именно там сейчас собрались поисковики, которые готовы сделать все, чтобы убийца не осталась безнаказанной.

Указала на квартиру, где лежало тело девочки, ее подружка - та самая вторая девочка с камер. По ее словам, их с Соней встретила незнакомая женщина, покормила в кафе, а потом привела к себе домой. Школьница запомнила квартиру номер 10, а под окном строящийся дом из белого и красного кирпича и башенный кран. Полиция немедленно выдвинулась на подходящий под описание адрес. И в самом деле нашла там тело несчастной школьницы признаками насильственной смерти.

Следственным управлением СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Правоохранителям предстоит во всем разобраться. Задержанную сейчас доставляют в Вологду, и уже здесь ей придется объяснить мотивы своих поступков.

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