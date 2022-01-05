И порнография, и воровство: что известно о жестоких убийцах пятилетней девочки в Костроме

Похитители девочки попали на видео с камер

В прокуратуре рассказали подробности о преступниках, задержанных за убийство пятилетней девочки в Костроме. Она пропала днем 4 января, и уже ночью в тот же день ее тело нашли в коридоре одного из общежитий города. Похитители попали на камеры: они просто схватили ребенка и побежали в сторону гаражей. На пробежку не отреагировал никто из прохожих. Девочка, если судить по кадрам видео, тоже не кричала и не вырывалась, возможно, она восприняла происходившее как игру.

Преступников задержали, по данным источника в правоохранительных органах, они были пьяны. Тело девочки нашли в общежитии - его "упаковали" в сумку, намереваясь вынести на улицу. Избавиться от жертвы преступники не успели. По данным источников "КП", на теле нашли следы насилия, также девочку несколько раз ранили ножом.

Преступников долгое время не могли вывести из здания - около общежития собралась толпа людей, среди которых были и волонтеры, искавшие девочку. Многие требовали народного суда. Вскоре появилась информация о личности подозреваемых, которые к тому моменту уже во всем признались. 44-летний Денис Г. как выяснилось уже был судим за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Он был осужден на 4 года и 6 месяцев, отбывал наказание в колонии общего режима. Там им не были слишком довольны.

- Согласно характеристики исправительного учреждения Герасимов Д.С. в период отбытия наказания характеризуется отрицательно. Отбывает наказание в обычных условиях. С 24.03.2017 года состоит на профилактическом учете «как лицо совершившее преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - говорится в решении суда о назначении административного контроля за освободившимся из колонии мужчиной.

Освободился мужчина лишь в марте 2020 года и все это время он был под административным надзором. Еще 8 лет он должен был постоянно, два раза в месяц, отмечаться в полиции, также ему было запрещено появляться в местах массовых детских мероприятий, в школах и других учебных заведениях, на детских площадках и так далее.

Его подельник, 24-летний Вадим Б. тоже был судим, но за менее жестокое преступление. Он мошенничал с банковскими картами и был осужден за кражу. Испытательный срок назначенный мужчине еще не истек.

Денис Г. уже попадал в поле зрения правоохранителей

По предварительным данным, в общежитии снимал комнату один из преступников. Пока непонятно, как мужчины смогли проникнуть внутрь с ребенком незамеченными. Или же просто равнодушные зрители не придали значения происходящему?

Сейчас прокуратура намерена проверить, как исполнялось законодательство об административном надзоре за освободившимися из мест заключения лицами. Если говорить проще: достаточно ли пристально следили за поведением бывших заключенных полицейские и почему не отреагировали, если те стали опасными. О ходе расследования уголовного дела уже потребовал доложить глава СК РФ Бастрыкин.

Это вход в общежитие, где нашли мертвую девочку

Тем временем у входа в культурный центр "Россия", откуда и похитили девочку, уже создали стихийный мемориал. Сюда несут цветы и игрушки все, кто хочет почтить память девочки.