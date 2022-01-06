В Самаре опубликовали эскизы будущего планетария стоимостью 716 миллионов рублей

Вот такой планетарий собираются строить в Самаре. Фото: taburent.ru

В Самаре опубликовали эскизы будущего планетария, на строительство которого собираются потратить 716 миллионов рублей. Эскизы выложены на портале taburent.ru.

«Проект готов»

На всеобщее обозрение выложили не только эскизы внешнего облика будущего планетария, но и технические характеристики будущего здания. Напомним, объявленные департаментом градостроительства Самары торги на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству планетария прошли еще в начале 2020 года, контракт выиграл ГУП «ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ». В качестве субподрядчика компания выбрала проектную мастерскую «РЕКОН», с которой контракт был заключен в мае 2020-го. Именно этот проект в итоге и собираются воплотить в жизнь.

Так может выглядеть входная группа в планетарий. Фото: taburent.ru

- Проектирование выполнено в полном объеме, на проект получено положительное заключение государственной экспертизы, - пояснили журналисту «КП-Самара» в министерстве строительства региона.

Звездный зал и купол с телескопами

Здание планетария будет пятиэтажным, при этом два этажа будут располагаться под землей. Общая площадь здания составит 5728 квадратных метров. В здании предусмотрен большой купол-экран диаметром почти в 20 метров. Крыша здания будет эксплуатируемой, там должна разместиться площадка для астрономических наблюдений за явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

У пkанетария будет большой 20-метровый купол. Фото: taburent.ru

Окончательный проект предусматривает конференц-зал на 94 человека, зал кафе на 40 человек, студию для изучения космонавтики и астрономии на 31 человека и звездный зал, рассчитанный на одновременное пребывание 228 посетителей. Предусмотрены также музейно-выставочные площади и фондохранилище. Также здание оборудуют специальными пассажирскими лифтами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.

Как сообщалось ранее, строительство планетария оценили в 716 миллионов рублей. Деньги на строительство выделят как региональный, так и федеральный бюджеты. Строительные работы должны начаться в 2022 году.

Проект вызвал неоднозначную реакцию общественности.

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