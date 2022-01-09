В Самаре выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Сколько придется платить с 10 января 2022 года

Цены на проезд выросли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары выросла с 1 января 2022 года. Увеличение цен на билеты в мэрии анонсировали еще осенью, проходили обсуждения новых тарифов с общественниками и, наконец, решения были приняты. До этого цены не менялись 2 года.

Большинство самарцев на новогодних праздниках не слишком часто пользовались общественным транспортом и изменения заметили не сразу. Но уже завтра всем предстоит отправиться на работу, а значит, воспользоваться автобусами, трамваями и метро. Так сколько придется заплатить?

Дороже всего обойдется поездка на общественном транспорте за наличный расчет. Билет будет стоить 35 рублей. Если расплачиваться картой: банковской или транспортной, то придется заплатить 32 рубля.

Немного сэкономить можно с помощью безлимитной транспортной карты. В месяц она обойдется в 1985 рублей, тем, кто делает больше 62 поездок в месяц, она точно пригодится. Особенно, если речь идет о пассажирах, которые делают пересадки - в общем-то, это аналог беспересадочного билета.

Выросли цены и на проездные для школьников и студентов: их придется пополнить на 640 и 850 рублей соответственно.

В маршрутках проезд стал стоить уже 38 рублей. Об этом рассказали сами жители.

Причина повышения цен на проезд в Самаре - снижение пассажиропотока из-за коронавируса, нехватка кондукторов и водителей, которые недовольны зарплатами и потребность в обновлении состава. В администрации обещают не поднимать цены еще два года .