Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2022): кто войдет в состав самарского клуба

Иван Сергеев может сменить «Крылья» на «Зенит» в это трансферное окно. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

11 января футболисты «Крыльев Советов» выйдут из отпуска и после медосмотра отправятся на сборы в Турцию. На зимнюю паузу самарцы ушли в хорошем настроении и на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Сезон для «Крыльев» возобновится 27 февраля выездным матчем с «Ростовом».

В зимнюю паузу самарскую команду точно ждут изменения. С большой вероятностью «Крылья» покинут несколько футболистов. Перестройки ждать не стоит, однако новички будут. Как отметил спортивный директор «КС» Сергей Корниленко, команда укомплектована, но есть позиции, которые нужно укрепить. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов зимой 2022 года.

Ушли

Официально «Крылья» в это трансферное окно пока никто не покинул, однако близки к расставанию с самарской командой Данил Пруцев и Иван Сергеев. Первого отправляют в «Спартак», второй проходил медкомиссию в Санкт-Петербурге и одной ногой в «Зените».

Пришли

Официально «Крылья» никого не подписали, однако новичков ждать точно стоит. Ходят слухи, что самарцы интересуются несколькими игроками. Среди них – два футболиста «Чертаново» Александр Коваленко и Никита Салтыков, а также 18-летний полузащитник «Химок» Артем Соколов. Однако на последнего также претендует «Рубин».