Дмитрий Кабутов покинул «Крылья Советов»

Кабутов сыграл за «Крылья» 83 матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили о расставании с полузащитником Дмитрием Кабутовым. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист продолжит карьеру в «Уфе», однако официально это не подтверждено.

- Это было прекрасное время, я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность болельщикам. В Самаре они особенные! Было честью играть для вас! – приводит слова Дмитрия Кабутова пресс-служба «Крыльев Советов».

Полузащитник перешел в самарскую команду в июле 2019 года. За это время он провел в футболке «Крыльев» 83 игры, забил два гола и отдал 20 голевых передач.

Напомним, после 18 туров «Крылья Советов» идут на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Сезон для самарцев возобновится 27 февраля, в этот день «КС» сыграют на выезде с «Ростовом».

В это трансферное окно «Крылья» покинули, помимо Кабутова, Иван Сергеев, Данил Пруцев, Мехди Зеффан, Сильвие Бегич и Максим Карпов.