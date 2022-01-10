Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Иван Сергеев покидает команду

Иван Сергеев уходит в "Зенит". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев переходит в питерский «Зенит». Клуб из северной столицы воспользовался опцией выкупа игрока, сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

Иван Сергеев перешел в самарские «Крылья» в августе 2020 года и сразу показал себя перспективным футболистом. В 2021 году в сезоне РПЛ провел за «Крылья Советов» 18 матчей. На его счету 6 забитых мячей. В прошлом сезоне нападающий установил рекорд в ФНЛ. В 39 матчах он забил 40 голов.

Иван Сергеев побил сразу несколько рекордов и стал одним из лучших голеадоров в «Крыльях Советов». В настоящее время по забитым голам его обходят только Сергей Корниленко и Андрей Каряка, которые имеют в своем арсенале 57 и 56 голов соответственно.

- Самара и «Крылья Советов» навсегда останутся в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере, - говорит Иван Сергеев.

Нападающий поблагодарил самарскую команду, тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба. Особенную благодарность Сергеев выразил Сергею Корниленко, который создавал «шикарную атмосферу и проявлял профессионализм». Также Иван Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев Советов», он отметил мощную поддержку фанатов, а также сказал спасибо за веру в самарскую команду.

В свою очередь ПФК «Крылья Советов» поблагодарили Ивана Сергеева за все, что он сделал для команды. Одноклубники пожелали нападающему успехов в карьере, как в клубе, так и в играх за национальную сборную.

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