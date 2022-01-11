«Внутри баллоны с газом, но трагедии удалось избежать»: В Самаре в поселке Зубчаниновка сгорел цех по производству мебели

Огонь распространился на площади 600 кв.м. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вечером, 11 января 2022 года, в Самаре на улице Офицерской, 6 произошел крупный пожар на мебельном производстве. Вызов поступил в 17:55, пожарные привлекались по повышенному рангу сложности «Пожар №2». Журналист «КП-Самара» побывал на месте крупного пожара и выяснил, что произошло в мебельном цеху в Зубчаниновке.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Мы были дома, когда услышали хлопок. Посмотрели в окна, а из соседнего здания пошел дым. Я сразу вызвала пожарных, мы оделись и выбежали на улицу, - рассказывает журналисту «КП-Самара» местная жительница, которая живет в соседнем от производства доме.

Прибывшие на место пожарные не дали огню распространиться на соседние здания. Было установлено, что огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На месте крупного пожара до настоящего времени работают пожарные, спасатели, дежурят полицейские, бригады скорой помощи и другие оперативные службы города.

Мебельный цех находится на месте бывшего рынка Фото: Наталья АРТЯКОВА

- По прибытии было установлено, что происходит горение на втором этаже здания, где располагался мебельный цех. Было создано 4 боевых участка, задействованы 7 звеньев газодымозащитной службы, а также дополнительно были привлечены автомобиль рукавный и пожарно-насосная станция. Всего к тушению пожара были привлечены 127 человек личного состава и 39 единиц спецтехники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К тушению были привлечены 127 человек личного состава Фото: Наталья АРТЯКОВА

Как стало известно «Комсомолке» от очевидцев, которые находились также на месте ЧП, в здании на первом этаже находятся газовые баллоны. Ситуация на месте была напряжена, баллоны в любой момент могли взорваться. Однако пожарным удалось снять угрозу и предотвратить катастрофу.

В 19:54 была объявлена локализация на всех боевых участках. На месте крупного пожара продолжается работа по ликвидации огня. К счастью, погибших и пострадавших нет.

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