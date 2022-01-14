«Я и моя банда отморозков заложили тротил»: как в Самаре «заминировали» более 20 школ утром 13 января

Хулиганские сообщения вызвали в городе серьезный переполох Фото: из личного архива

Накануне утром, 13 января 2022 года, в Самаре во всех школах экстренно отменили занятия. Причиной этого стали неизвестные люди, сообщившие об угрозе теракта. Журналисты «Комсомолки» узнали подробности происшествия, из-за которого тысячи детей сначала оказались на улице, а затем вместо занятий отправились домой.

В полицию информация поступила примерно в 10 часов утра от администратора арбитражного суда региона. Тот заявил, что некоторое время назад к ним на электронную почту пришло письмо с угрозами с электронного адреса kamen-shpion@onionmail.ru.

Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, послание было пугающим:

— «Буду краток, я и моя банда отморозков заложили тротил более чем в 20 школах по всему городу и у нас есть дробовики и патроны. Но трудно угадать вовремя, что это за школы. Тик так, тик так. Вы уже смотрели художественный фильм про «Колумбайн» основанный на реальной истории? Мы снимем для всех Вас документальный! Сегодня!!!»

Стражи порядка сразу подняли тревогу. Была проведена эвакуация учащихся и работников 172 школ на территории города.

— Всего эвакуировали 85730 человек, большая часть из которых — ученики. В ходе обследований помещений взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Более 100 сотрудников оперативных служб и несколько десятков единиц техники были задействованы в работе на местах, — поделился наш собеседник.

В СУ СК России по региону сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Лица тех, кто разослал это сообщение, пока не установлены.

Подобные вещи накануне происходили по всей страны. Так, хулиганские выходки зафиксированы в Саратове, Красноярске, Екатеринбурге и других населенных пунктах. Разбирательства сейчас продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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