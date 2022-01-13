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Общество13 января 2022 7:55

В Самаре эвакуировали школы 13 января 2022 года. Что происходит

Все школы Самары эвакуировали 13 января 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Тысячи детей 13 января 2022 года оказались на улице из-за сообщений о минировании

Тысячи детей 13 января 2022 года оказались на улице из-за сообщений о минировании

Утром в четверг, 13 января 2022 года, до Самары докатилась очередная волна эвакуаций. На этот раз она коснулась общеобразовательных учреждений. Тысячи детей оказались на улице. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

— Позвонила дочка. Сказала, что их эвакуировали из школы. Якобы здание заминировали. Попросили быстрее подальше отойти от здания. Это школа № 47 на Димитрова, — рассказала мама одной из школьниц.

Также приходят сообщения об эвакуации школ №№ 13, 16, 86 и других. Руководство учебных заведений распространило в родительских чатах информацию о произошедшем:

— Поступила экстренная информация из департамента образования Самары. Занятия 13 января отменяются. Дополнительные сведения сообщим позднее.

В ГУ МВД по Самарской области ситуацию пока не комментируют. В ведомстве отметили, что уточняют информацию.

- Поступил сигнал о возможном заминировании ряда школ города. Из-за этого была организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, - сообщили в мэрии Самары.

Напомним, накануне, 12 января 2022 года, в Самаре эвакуировали несколько судов. Ранее, 7 января, «заминировали» торговые центры. Они же стали «жертвами» неизвестных анонимов накануне Нового года — 31 декабря 2021 года.

Отметим, сегодня школы эвакуировали не только в Самаре, но и в других городах России. Детей экстренно вывели на улицы в Екатеринбурге и Красноярске.

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