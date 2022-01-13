В Самаре эвакуировали школы 13 января 2022 года. Что происходит

Тысячи детей 13 января 2022 года оказались на улице из-за сообщений о минировании

Утром в четверг, 13 января 2022 года, до Самары докатилась очередная волна эвакуаций. На этот раз она коснулась общеобразовательных учреждений. Тысячи детей оказались на улице. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы.

— Позвонила дочка. Сказала, что их эвакуировали из школы. Якобы здание заминировали. Попросили быстрее подальше отойти от здания. Это школа № 47 на Димитрова, — рассказала мама одной из школьниц.

Также приходят сообщения об эвакуации школ №№ 13, 16, 86 и других. Руководство учебных заведений распространило в родительских чатах информацию о произошедшем:

— Поступила экстренная информация из департамента образования Самары. Занятия 13 января отменяются. Дополнительные сведения сообщим позднее.

В ГУ МВД по Самарской области ситуацию пока не комментируют. В ведомстве отметили, что уточняют информацию.

- Поступил сигнал о возможном заминировании ряда школ города. Из-за этого была организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены, - сообщили в мэрии Самары.

Напомним, накануне, 12 января 2022 года, в Самаре эвакуировали несколько судов. Ранее, 7 января, «заминировали» торговые центры. Они же стали «жертвами» неизвестных анонимов накануне Нового года — 31 декабря 2021 года.

Отметим, сегодня школы эвакуировали не только в Самаре, но и в других городах России. Детей экстренно вывели на улицы в Екатеринбурге и Красноярске.