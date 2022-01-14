«Нам важно, чтобы дети были счастливы»: в Самаре для детей-инвалидов устроили праздник со служебными собаками

Кинологи УФСИН Самарской области занимаются канистерапией с 2019 года Фото: Наталья АРТЯКОВА

13 января 2022 года в канун Старого Нового года волонтеры организовали мероприятие в Самарском пансионате для детей-инвалидов. Маленьких зрителей развлекали клоун Сердечкин и Дед Мороз. Дети катались на лошадях и пони, а также пообщались со служебными собаками УФСИН по Самарской области в рамках сеанса канистерапии.

Что такое канистерапия и зачем это нужно?

Канистерапия - это особый метод лечения и реабилитации человека с использованием специально отобранных и обученных собак. Прапорщик внутренней службы УФСИН по Самарской области Анастасия Генералова рассказала журналисту «КП-Самара», что такое специальная терапия со служебными собаками и зачем это нужно.

Собаки вели себя дружелюбно и выпрашивали вкусняшки Фото: Наталья АРТЯКОВА

- У нас на службе есть много служебных собак, которые могут пройти тестирование по канистерапии. Мы приезжаем в пансионаты Самарской области, как для взрослых, так и для детей-инвалидов, в дома престарелых и к ветеранам войны. Практика показывает, что занятия с собаками благотворно влияют на психику людей, помогают реабилитироваться и просто поднимает настроение, - говорит Анастасия Генералова.

Научно доказано, что общение с животными благотворно влияет на человека. Сейчас известны такие специальные техники, как общение с дельфинами (дельфинотерапия), методы реабилитации посредством верховой езды (иппотерапия) и другие. В Самарской области кинологи УФСИН единственные, кто занимается подобными тренингами, которые доступны для всех.

Дети были рады познакомиться с четвероногими друзьями Фото: Наталья АРТЯКОВА

Дети были очень рады пообщаться с животными. Сотрудники службы привели с собой двух немецких овчарок, шарпея и маленького искателя – йоркширского терьера. Обученные четвероногие тоже были в восторге от детского внимания, они радостно виляли хвостом, выпрашивали лакомства и показывали, какие команды знают. Немецкая овчарка по кличке Рон и вовсе показал для зрителей цирковое представление с ходьбой на задних лапах, играми в прятки и проходом через ноги кинолога.

Служебные собаки УФСИН показали свои таланты дрессировки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Волонтеры давно сотрудничают с пансионатом для детей-инвалидов

Волонтерское движение «Волонтеры особым детям» и благотворительный фонд ЕВИТА не в первый раз устраивают подобные мероприятия для детей-инвалидов. Помимо праздников, они совместно с руководством пансионата организовывают для детей экскурсии и прогулки.

- Нам важно видеть детей счастливыми, ведь именно это самое главное, - сказал представитель волонтерского движения Иван Матюхин.

Волонтеры пригласили Деда Мороза и клоуна Сердечкина, которые устроили для воспитанников представление Фото: Наталья АРТЯКОВА

Директор Самарского пансионата Елена Тимофеева рассказала журналисту «КП-Самара», что выездные мероприятия для детей проводятся практически каждую неделю. Сотрудники пансионата благодарны за проведенный праздник для воспитанников. Дети получили массу положительных эмоций, а в конце представления все получили сладкие подарки от Деда Мороза.

Хочется больше активности от родителей

- Мы решили провести это мероприятие на Старый Новый год, так как после новогодних праздников только сейчас дети собрались в полном составе. У нас стационарный режим работы, но на все открытые мероприятия мы активно приглашаем и родителей наших воспитанников, - говорит Елена Тимофеева.

Руководство пансионата планирует и дальше проводить подобные мероприятия. Елена Тимофеева считает, что совместные праздники помогут им сдружиться с родителями, чтобы в дальнейшем налаживать взаимодействие и вместе планировать для детей развивающие мероприятия.

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