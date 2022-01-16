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Общество16 января 2022 18:00

Погода на Крещение в Самаре 2022: вместо морозов - ветер и мокрый снег

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на Крещение 19 января 2022 года
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Самары на Крещение 2022

Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Самары на Крещение 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали про погоду на Крещение в Самаре 2022. Специалисты Приволжского УГМС сделали прогноз и выяснили, стоит ли жителям Самары ждать крещенских морозов 19 января 2022 года и какая температура воздуха будет в этот день.

Обойдемся без морозов

По данным синоптиков Приволжского УГМС, погода на Крещение в Самаре 2022 преподнесет сюрпризы. В этом году ждать классических крещенских морозов, когда столбик термометра опускается ниже минус 20 градусов, жителям Самары точно не стоит.

По данным метеорологов, во вторник 18 января 2022 года в Самарской области будет облачная погода. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Температура воздуха будет не слишком холодной – всего -1...-6 °C. Однако эксперты предупреждают о сильном южном ветре. Он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами порывы и вовсе будут достигать 15-18 м/с, то есть комфортной погоду назвать сложно.

Ветрено и мокро

В саму крещенскую ночь небо по-прежнему будут скрывать облака, будет идти умеренный мокрый снег.

- Столбики термометра в ночь на 19 января опустятся до отметки в -3... -8 °C, - рассказали синоптики. – Будет дуть сильный юго-восточный ветер, его порывы местами будут достигать скорости в 15-18 метров в секунду.

Окунаться в прорубь верующим при такой погоде вряд ли будет комфортнее, чем в мороз, так что лучше заранее запастись горячим чаем и теплой сухой одеждой.

Купель на Полевом спуске будет работать с 20.00 18 января до 18.00 19 января. В сам день Крещения столбик термометра покажет температуру воздуха в -1... -6 °C. По-прежнему будет облачно и снежно, будет дуть сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Самарской области самарцам, желающим совершить омовения в купели на Крещение, рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В частности, не рекомендуется окунаться в прорубь с головой и проводить в воде дольше одной минуты.

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