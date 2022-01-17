В Самаре мужчина избил 10-летнего одноклассника сына и считает, что тот сам виноват. Рассказываем, почему это не так и что делать со школьными агрессорами

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Чудовищный случай произошел в Самаре 12 января. После занятий двое взрослых мужчин избили пятиклассника Артема (имя изменено) прямо возле школы, и никто не пришел мальчику на помощь. Одноклассники жертвы стояли неподалеку, но побоялись вмешиваться. В школе происходящего тоже никто не заметил. Журналист «КП» разбиралась, как такое могло произойти, почему школьные конфликты случаются с печальной регулярностью и что делать, если ребенка обижает хулиган-одноклассник.

«Терроризировал весь класс»

Конфликт в пятом классе самарской школы №175 зрел давно. Дети время от времени жаловались родителям на одноклассника Сергея (имя изменено) – дескать, задирается, распускает руки, обзывается.

- Этот мальчик позволял себе называть матерей одноклассников проститутками, угрожал детям в соцсетях, просто терроризировал весь класс! - рассказала журналисту «КП» Станислава, мать пострадавшего мальчика. – В этот раз Сергей назвал шлюхой мать друга моего сына. Артем сделал замечание. В ответ Сергей «забил им стрелку», дескать, приходи в среду после занятий, «будем разбираться».

После занятий Артем первым вышел из школы, Сергей его уже ждал, да не один, а с отцом и 20-летним старшим братом. Мужчины заявили, что «давно хотели набить Артему морду» и вдвоем накинулись на 10-летнего мальчика.

- Его повалили на землю и били ногами, - с содроганием рассказывает Станислава. – Врачи в травмпункте потом сказали, что моего сына спас только пуховик.

Никто не пришел на помощь

Все это время неподалеку стояли одноклассники Сергея и Артема - дети не на шутку испугались агрессивных мужчин и не рискнули вмешаться. Не пришел на помощь и никто из взрослых. Только когда Артем добрался до дома, мама отвезла его в травмпункт, где врачи зафиксировали телесные повреждения.

- Вечером мне позвонил отец этого Сергея, сказал, что переборщил, предлагал поговорить, - рассказала Станислава. – Я ответила, что мне не о чем разговаривать с тем, кто способен избить десятилетнего ребенка, и беседовать они будут с полицией. Тогда они написали встречное заявление, что якобы это мой десятилетний сын напал на взрослых мужчин и нанес телесные повреждения 20-летнему Игорю. Они даже обратились в скорую и напросились на госпитализизацию!

По словам Станиславы, Артем до сих пор находится в крайне подавленном состоянии, ему сильно нездоровится, родители вновь собираются обратиться к врачу. А полиция уже начала проверку резонансной истории.

«Никакой провокации не было»

А как же школа? Почему там не заметили назревающий конфликт и почему охрана не среагировала на драку рядом с учебным заведением? Директор школы №175 Татьяна Булатова уверяет, что о чудовищном происшествии здесь узнали только под вечер.

- Классный руководитель увидела сообщения от родителей в чате, прибежала в школу, - рассказала Татьяна Булатова журналисту «КП». – Сейчас мы проводим служебное расследование. ЧП произошло за углом здания, вне пределов видимости педагогов, его запечатлели камеры, однако видны лишь силуэты. Мы уже разговаривали с детьми, все говорят, что никакой провокации со стороны жертвы не было. Этот класс всегда был на хорошем счету, считался успешным, поэтому произошедшее стало для нас шоком. У мамы обидчика своя точка зрения и версия событий, однако я ей сказала, что даже подходить к чужому ребенку недопустимо. В любом случае они уже нашли другую школу, написали заявление и выбывают из нашего учебного заведения.

В областном министерстве образования заявили, что инцидент произошел не во время учебного процесса и подтвердили, что сейчас проводится внутреннее расследование с участием полиции.

- Обращаем внимание родителей учеников, что о распрях между одноклассниками нужно незамедлительно сообщать руководству школы или классному руководителю. Большинство вопросов можно снять в ходе конструктивного разговора взрослых людей, не вовлекая в них детей, - заявили в минобре.

«Зло нельзя победить кулаками»

Конфликты из-за хулиганов в школах случаются с печальной регулярностью. Реакция родителей жертв, как правило, предсказуема: агрессора наказать или вовсе убрать из класса куда-нибудь подальше. В Южно-Сахалинске родители даже вышли на пикет против третьеклассника, который обижал остальных детей в классе, и добились его перевода на домашнее обучение. В Самаре родители и вовсе объявили школе бойкот, добиваясь перевода из класса братьев-хулиганов. И таких примеров масса. Педагог с 20-летним стажем, директор школы Ирина Атапина и подростковый психолог Екатерина Калинина рассказали, как правильно поступать при школьных конфликтах, а чего делать не стоит.

- Если ссора разовая, то родителям сторон стоит поговорить, найти решение. Но это не всегда возможно - многие родители сами бывают настроены агрессивно, - говорит Ирина Атапина. – Некоторые родители советуют в ответ на обиду «не обращать внимания, быть выше этого». Это не лучший вариант, он может вызвать затяжной конфликт, который рано или поздно прорвется наружу. Но и противоположная позиция «объединитесь и дайте обидчику отпор всем классом» - неправильно. Зло нельзя победить злом и насилием, приучать ребенка решать проблемы кулаками не стоит. Нужен конструктивный диалог с привлечением взрослых. Лучший вариант – разбираться в школе в присутствии классного руководителя, а завуча или даже инспектора по делам несовершеннолетних. А оставлять родителей наедине с чужим ребенком, конечно, недопустимо.

«Агрессор чувствует себя изгоем»

Екатерина Калинина отмечает: подобные конфликты сейчас существуют практически в каждом втором классе и часто развиваются по одному и тому же сценарию.

- Как правило, сначала родители жертв пытаются решить вопрос с родителями агрессора, но те или не идут на контакт, или не имеют влияния на своего ребенка, - говорит психолог. – В результате дети в классе отторгают агрессора из коллектива. Он чувствует себя изгоем, это рождает еще большую агрессию, она становится защитной реакцией. Что делать? Есть эффективный, но непопулярный в нашем обществе способ – обратить внимание на этого ребенка с другой стороны, дать ему шанс стать частью коллектива, шанс дружить. По-другому сбросить это клеймо невозможно. И здесь многое зависит от взрослых, от родителей, классного руководителя. Конечно, когда сын или дочка приходят из школы с синяками, отнестись к агрессору как к человеку, который тоже нуждается в поддержке, непросто, но это единственный шанс решить проблему. Задача взрослых -– одновременно обозначить, что агрессивное поведение по отношению к одноклассникам недопустимо, и найти хулигану место в коллективе.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Сергей Хальченко, адвокат

- Размер и тяжесть уголовной ответственности будет определяться тяжестью нанесенных повреждений (легкие, средней тяжести или тяжелые), а наказание может варьироваться от штрафа до реального лишения свободы. Тем более, что преступление можно квалифицировать как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Но если пострадавший не попал в больницу и не имеет серьезных повреждений, то, скорее всего, дело будет квалифицировано как побои. В таком случае это уже дело не полиции, а частного обвинения, и потерпевшим следует самостоятельно обратиться в суд, чтобы наказать обидчика. Чаще всего такие дела заканчиваются штрафами. С точки зрения закона, то, что пострадавший – несовершеннолетний, ничего не меняет. Однако в данной ситуации, учитывая, что в нападении участвовал и отец, уместно может быть поставить вопрос о качестве исполнения родительских обязанностей. Хулигана могут поставить на учет, а его родители – понести административную ответственность.

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