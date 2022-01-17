Матчи «Крыльев Советов» на сборах в январе 2022: когда будут, с кем сыграют, где смотреть

На сборах «Крылья» проведут три матча Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская футбольная премьер-лига, где выступают самарские «Крылья Советов», ушла на зимний перерыв.

Самарцы завершили осеннюю часть чемпионата на восьмом месте в турнирной таблице. Сейчас команда готовится к весенней части сезона и тренируется в Турции. И хотя до возобновления чемпионата еще почти полтора месяца, это не означает, что не будет игр.

На первом сборе самарцы проведут три контрольных матча.

Первую игру наступившего года «Крылья» проведут с венгерским клубом «Сегед». Команда выступает во втором дивизионе страны и в текущем сезоне занимает пятое среди двадцати команд.

Матч состоится 18 января, во вторник, в 18:00 по самарскому времени. Посмотреть игру можно на клубном канале самарской команды «КС-ТВ» - на официальном сайте или YouTube-канале «Крыльев».

Следующая игра самарцев на сборах состоится 22 января (суббота), соперником будет словенский «Целе». Клуб базируется в одноименном городе и выступает в первой лиги, которую не покидал с момента ее основания в 1991 году. В сезоне-2019/20 команда становилась чемпионом Словении, также является серебряным призером чемпионата и финалистом кубка страны.

Третья игра на первом сборе состоится 24 января (понедельник) с сербским «Радником». Команда выступает в местной Суперлиге и идет на 12-м месте в турнирной таблице, победив всего в четырех матчах из 18-ти.

Что же касается российской премьер-лиги (РПЛ), то первую игру весенней части сезона «Крылья» проведут 27 февраля, в гостях встретившись с «Ростовом».

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