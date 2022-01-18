«Ходил без трусов и трогал внучку»: жительница Тольятти рассказала, почему обвинила в педофилии сожителя дочери

Бабушку не на шутку встревожили рассказы маленькой внучки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области шестилетняя девочка пожаловалась бабушке на предполагаемого педофила - сожителя матери. Жительница Тольятти Татьяна обратила внимание на странное поведение внучки Анечки (*имя девочки изменено - прим. редактора): после того, как ее мать сошлась с новым мужчиной, и они стали часто забирать девочку к себе, малышка изменилась. А потом и вовсе выяснились шокирующие подробности. Однако мать девочки утверждает, что все это неправда, и ее возлюбленного просто оклеветали. Сейчас мать и бабушка девочки написали встречные заявления в полицию, в непростом деле разбирается следствие, а бабушка даже готова даже пройти проверку на детекторе лжи.

«Девочка всегда жила у нас»

Татьяна рассказывает: ее дочь Ирина (имя изменено – Прим.Ред.) часто меняла женихов. Когда девушка неожиданно забеременела от очередного ухажера, то сразу сказала – мол, рожу для вас с бабушкой, чтобы вам скучно не было.

- Анечка всегда жила у нас, с бабушкой и прабабушкой, а ее мать все время жила на съемных квартирах с разными мужчинами, - рассказала Татьяна журналисту «КП-Самара». – Но когда дочь осенью сошлась с Денисом (имя изменено – Прим.Ред.), то все изменилось. Они стали часто забирать девочку, к себе с ночевкой – в однокомнатную квартиру. Уходя на работу, дочь на целый день оставляла Аню с этим Денисом. Я предлагала, чтобы это время она проводила у нас, но Ирина утверждала, что мужчина с девочкой хорошо ладят, и вообще, дескать «если ты не отдашь мне Аню, то Денис меня бросит». А Анечка, наоборот, все спрашивала меня – почему ты не заберешь меня, когда мама на работе? Когда Ирина приезжала за ней к нам, просила не впускать маму, потом залезала под кровать и отказывалась вылезать. Как-то раз позвонила мне от них в истерике, умоляла ее спасти, забрать оттуда. Я позвонила дочери, но Ирина заявила – не вздумай приходить, девочку просто заставили убрать за собой игрушки, я тебя не пущу. Я все-таки приехала, но в итоге так и простояла на лестнице.

«Он меня купает, я стесняюсь»

Татьяна говорит: то происшествие можно было бы списать на каприз внучки, если бы за ним не последовали другие.

- Мы заметили, что внучка слепила из пластилина человечка с половым органом в возбужденном состоянии, - рассказывает Татьяна. – Я спросила – кто это? Внучка ответила – это Денис. Я показала фигурку дочери, но та лишь отмахнулась – мол, это, наверное, маленький Денис, с которым она ходила в детский садик. Но девочка тут же заявила – нет, это большой Денис, мол, он ходит по дому в одном халате без трусов. Дальше – больше. Как-то раз мы лежали на диване, а Анечка залезла на меня сверху и стала совершать характерные поступательные движения. Когда я спросила, что она делает – рассмеялась и убежала. Потом она начала стоя писать в ванной – демонстративно, глядя мне в глаза. Затем начала говорить, что ее родили, чтобы издеваться. Рассказывала, что Денис ее купает, а она этого стесняется. Я рассказала обо всем ее матери, но та снова отмахнулась, и сказала, что я все придумываю. Про Дениса твердила, что он хороший и готов воспитывать Аню.

«От страха хваталась за крестик и молилась»

А за две недели до нового года бабушка Таня заметила, что шестилетняя девочка начала мастурбировать.

- Сначала она делала это под одеялом, мол, «замерзла». Я пыталась поговорить об этом с ее матерью, но та сначала сказала, что я снова придумываю, а потом вовсе заявила, что «кто еще ее научит, выйдет в мир – и не знает ничего». Я тогда не поняла, что она имеет в виду, попросила дочь найти для внучки психолога. Но мать девочки меня проигнорировала, Анечка продолжала. А 31 декабря, после очередного раза, разрыдалась и призналась, что ей так делает Денис, пальцем, что ей от этого больно, что потом он выгоняет ее в коридор и говорит, что она плохая. Что когда он так делает, ей очень страшно, и она держится за крестик на шее и молится, просит, чтобы я пришла и спасла ее, а я все не прихожу. А я-то удивлялась, почему мне внучку каждый раз возвращают с порванной веревочкой от крестика…

«Тебя тут в педофилы записали»

Татьяна срочно вызвала дочь на разговор. Мать Ани приехала, однако наветов на своего возлюбленного слушать не захотела.

- Она начала бить посуду, потом приставила нож к венам и сказала, что порежет их, если мы не отдадим ей девочку. Потом позвонила Денису и рассказала – мол, тебя тут в педофилы записали, - говорит Татьяна. – Она забрала девочку, и с тех пор я ее не видела.

Татьяна написала заявление в полицию. Она опасается, что ее внучка стала жертвой педофила. Однако правоохранители получили и другое заявление – от матери ребенка. Ирина утверждает, что отдала Аню бабушке лишь на время новогодних праздников, а теперь девочку отказываются возвращать родной матери. Сейчас в непростом деле разбирается следствие. Бабушка уже заявила, что ради любимой внучки готова пройти проверку на детекторе лжи. Но пока идут разбирательства, девочку оставили жить в однокомнатной квартире вместе с матерью и ее сожителем, подозреваемым в педофилии. Мы искренне надеемся, что опека и правоохранители знают свое дело, разобрались в ситуации и малышке там действительно ничего не угрожает.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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