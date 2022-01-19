В Самаре за смерть педофила будут судить отца его жертвы. Мужчину обвинили не в убийстве

Погибший (слева) и обвиняемый долгое время хорошо дружили Фото: СОЦСЕТИ

Разбирательства по факту гибели 32-летнего Олега Свиридова из поселка Прибрежный под Самарой близятся к своему логическому завершению. Следователи закончили работу над преступлением и передали материалы в прокуратуру. Причастным к смерти парня считают 34-летнего Вячеслава М. И если сначала правоохранители считали, что он совершил убийство человека, который надругался над его маленькой дочерью, то сейчас ситуация изменилась.

Тело Олега обнаружили 2 сентября 2022 года в лесу рядом с поселком Винтай. До этого его искали за сексуальные домогательства до как минимум двух девочек. Силовики не исключали, что он просто скрывается от правосудия.

— 25 августа Олег и его друг Вячеслав М. грузили шкаф в квартиру к Славе. Потом они выпили, Олег уснул, а Слава увидел у него в телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью. Он избил приятеля, но тот смог убежать домой, — рассказывал корреспонденту «Комсомолки» источник, знакомый с ситуацией.

К утру 26 августа выяснилось, что Свиридов аналогичным образом несколько лет назад издевался над дочкой своей бывшей сожительницы. Родители потерпевших приходили к нему разбираться, просили его пойти в полицию, но в итоге сами написали заявления. По факту насильственных действий сексуального характера возбудили уголовные дела, но Олег бесследно исчез. Его объявили в розыск.

Тело Олега нашли в лесу в соседнем к Прибрежному поселке Винтай Фото: с сайта Следственного комитета России.

Вячеслав, который последним общался с пропавшим, утверждал, что они просто разошлись, он с ним ничего не делал. Но сыщики не выпускали его из виду и спустя неделю, 2 сентября, мужчина показал место в соседнем поселке Винтай, где оставил погибшего товарища с ножевым ранением в сердце. Правда, он объяснил, что не трогал педофила, один раз ударил его лопатой по голове, а смертельные повреждения тот нанес себе сам.

3 сентября Красноглинский районный суд отправил Вячеслава под домашний арест. Вскоре ему предъявили обвинения по статье 105 УК РФ — «Убийство». На днях дело ушло в суд, но уже с другой формулировкой.

— Фигуранту вменили часть 1 статьи 110 УК РФ — Доведение до самоубийства. По делу уже назначен судья, но процесс еще не начался, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Красноглинского района.

Слушания стартуют в ближайшее время. Вячеславу грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет. Сам он с претензиями стражей порядка согласен. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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