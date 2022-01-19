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Происшествия19 января 2022 14:00

В Самаре присяжные признали виновным музыканта, который загрузил фото Гитлера в «Бессмертный полк»

В ближайшие дни саксофонисту Андрею Шабанову вынесут приговор
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Андрею Шабанову грозит штраф до 300 тысяч рублей

Андрею Шабанову грозит штраф до 300 тысяч рублей

Фото: СОЦСЕТИ

В Самарском областном суде скоро узнает свое наказание саксофонист Андрей Шабанов. Его обвиняют в реабилитации нацизма. В 2020 году мужчина разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины. В ближайшие дни ему огласят приговор.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных. О ее включении в процесс просил сам фигурант. Накануне, 18 января, заседатели признали подсудимого виновным по частям 1 и 3 статьи 354 УК РФ — «отрицание либо одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, либо распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» и «осквернение символов воинской славы России».

— По первому обвинению он не заслуживает снисхождения по мнению присяжных. По второму — заслуживает. Решение присяжные приняли единогласно, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в суде.

Об итогах заседания сообщил в социальных сетях и сам Шабанов. Музыкант на своей странице «Вконтакте» написал следующее:

— Виновен. Теперь я узаконенный гитлерист, нацист, приверженец расизма, одобряю Холокост и прочие преступления против человечества совершенные нацистскими преступниками.

Теперь государственный обвинитель должен запросить наказание для Андрея, после этого судья вынесет приговор.

Как сообщали журналистам «КП-Самара» юристы ранее, данная статья уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Оно отнесено к категории небольшой тяжести, а значит, человек, впервые его совершивший, как Шабанов, не может быть отправлен в колонию. Альтернативным наказанием будет штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет.

Андрей Шабанов нарушил закон в канун Дня Победы 2020 года. Он выложил в базу данных акции «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера. Фото не прошло модерацию и не было опубликовано на сайте акции.Также Андрею Шабанову вменяют публикацию записей в социальных сетях, где якобы выражается явное неуважение к празднику 9 мая.

Следующее заседание по делу назначено уже на 21 января. Ожидается, что тогда и будет оглашен приговор. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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