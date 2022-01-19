В Самаре присяжные признали виновным музыканта, который загрузил фото Гитлера в «Бессмертный полк»

Андрею Шабанову грозит штраф до 300 тысяч рублей Фото: СОЦСЕТИ

В Самарском областном суде скоро узнает свое наказание саксофонист Андрей Шабанов. Его обвиняют в реабилитации нацизма. В 2020 году мужчина разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины. В ближайшие дни ему огласят приговор.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных. О ее включении в процесс просил сам фигурант. Накануне, 18 января, заседатели признали подсудимого виновным по частям 1 и 3 статьи 354 УК РФ — «отрицание либо одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, либо распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» и «осквернение символов воинской славы России».

— По первому обвинению он не заслуживает снисхождения по мнению присяжных. По второму — заслуживает. Решение присяжные приняли единогласно, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в суде.

Об итогах заседания сообщил в социальных сетях и сам Шабанов. Музыкант на своей странице «Вконтакте» написал следующее:

— Виновен. Теперь я узаконенный гитлерист, нацист, приверженец расизма, одобряю Холокост и прочие преступления против человечества совершенные нацистскими преступниками.

Теперь государственный обвинитель должен запросить наказание для Андрея, после этого судья вынесет приговор.

Как сообщали журналистам «КП-Самара» юристы ранее, данная статья уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. Оно отнесено к категории небольшой тяжести, а значит, человек, впервые его совершивший, как Шабанов, не может быть отправлен в колонию. Альтернативным наказанием будет штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет.

Андрей Шабанов нарушил закон в канун Дня Победы 2020 года. Он выложил в базу данных акции «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера. Фото не прошло модерацию и не было опубликовано на сайте акции.Также Андрею Шабанову вменяют публикацию записей в социальных сетях, где якобы выражается явное неуважение к празднику 9 мая.

Следующее заседание по делу назначено уже на 21 января. Ожидается, что тогда и будет оглашен приговор. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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