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Происшествия1 декабря 2021 12:30

Самарского музыканта начали судить за реабилитацию нацизма

Андрей Шабанов, по версии следствия, пытался опубликовать фото Адольфа Гитлера на сайте Бессмертного полка
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Саксафонист все произошедшее ранее называл неудачной шуткой

Саксафонист все произошедшее ранее называл неудачной шуткой

Фото: Соцсети

Самарский областной суд начал рассматривать уголовное дело по факту реабилитации нацизма. Обвинение по нему предъявлено местному музыканту – Андрею Шабанову.

Внимание к своей персоне молодой мужчина привлек не игрой на саксофоне, а попыткой опубликовать фотографию Адольфа Гитлера на сайте Бессмертного полка под видом обычного советского солдата с именем Михаила Алоисовича Егерьского. Модераторы лже-Егерьского не пропустили, данные о пользователе передали сотрудникам столичного Следственного комитета.

По стране таких случаев в прошлом году было несколько, уголовные дела возбудили в Волгограде, Перми и Ульяновске, по ним уже вынесены приговоры – обвинительные, но не связанные с реальным лишением свободы.

В Самаре расследование несколько затянулось. Как объяснил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Шабанова Алексей Лапузин, это связано было с тем, что следователи, изучив страничку его подзащитного в соцсетях, посчитали подозрительными некоторые публикации. В итоге этой весной обвинение ему предъявили сразу по двум эпизодам реабилитации нацизма.

В суд дело ушло еще в июле, но Шабанов просил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, и формирование коллегии заняло еще несколько месяцев. Фактически судебное следствие началось уже в конце ноября, но движется очень быстро: к началу декабря гособвинение уже закончило предоставлять доказательства со своей стороны.

Сторона защиты связывает это с тем, что прокуратура не стала допрашивать значительное количество свидетелей. Сторона гособвинения парирует: гособвинитель имеет право сам решать, кого из свидетелей допрашивать. В суде уже огласили 4 поста из соцсетей, на основании которых Шабанову предъявлено обвинение, плюс обозревали фотографию, отправленную Шабановым на сайт Бессмертного полка.

Ранее Андрей Шабанов объяснял корреспондентам «КП-Самара»: все произошедшее было неудачной шуткой, фашизм он осуждает, а своими действиями хотел привлечь внимание излишней, на его взгляд, милитаризацией идеи Бессмертного полка, которая изначально сама по себе - хорошая и правильная.

В суде Шабанов показания пока не давал, однако к его допросу приступить планируют в ближайшее время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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