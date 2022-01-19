«Егорка активный, а Верочка серьезная»: самарчанка наградила мужа «королевской тройней»

Мальчик и две девочки стали первой самарской тройней в 2022 году Фото: Наталья АРТЯКОВА

Быть мамой – это счастье. А когда ты становишься мамой сразу троих малышей, то это ни с чем не сравнится. Самарчанка Ирина Солуянова всегда мечтала о сыне. Когда они с мужем узнали о беременности, то были на седьмом небе от счастья. Начались «беременные» хлопоты - выбор коляски, кроватки, сосок и других, необходимых для малыша вещей. На первом УЗИ врачи обрадовали будущих родителей двойней, но практически сразу на экране появился и третий малыш.

- На первом УЗИ нам сказали о двух малышах, но через некоторое время подтвердилось, что их все-таки трое, - рассказывает новоиспеченная многодетная мама Ирина.

Для Ирины это была долгожданная беременность. Девушка была готова ко всем трудностям будущего материнства. Когда семья Солуяновых узнала радостную новость о тройняшках, сначала было небольшое волнение, но потом родные обрадовались, ведь такое тройное счастье дается не каждому в жизни.

- Все наши родственники сразу же откликнулись нам помогать, поэтому нянь у нас достаточно. Будет трудно, но мы, думаю, справимся, - говорит счастливая мама тройняшек.

Ирина всю беременность была под наблюдением врачей, ведь носить под сердцем сразу троих – очень сложно. Врачи всеми усилиями старались сохранить беременность и сделать так, чтобы дети родились здоровыми. В декабре 2021 года Ирина приехала в стационар перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени Середавина, где находилась под наблюдением врачей до самых родов.

- Мы наблюдали за малышами через специальные датчики, стараясь как можно дольше продлить беременность. 3 января 2022 года был собран консилиум высококвалифицированных врачей Самарской области, где было принято решение – пора рожать, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, врач высшей категории Татьяна Тезикова.

3 января на свет появились Егор, Полина и Верочка Фото: Наталья АРТЯКОВА

В этот день Ирина Солуянова стала многодетной мамой – на свет появились две девочки и мальчик. Первым родился мальчик Егор, его вес составил всего 1800 грамм, следом появились его сестренки – близняшки Полина (2 кг) и Вера (2,05 кг). Маловесных малышей перевели сначала в отделение патологии новорожденных, а когда они немного подросли, стали самостоятельно дышать и кушать, детей привезли в палату к маме.

- Поначалу было непросто привыкнуть к новому статусу, врачи и медсестры помогали кормить малюток, купать и переодевать. У них разные характеры. Например, Егорка активный и крикливый, Полина ласковая и мечтательная, а Верочка у нас самая серьезная и основательная, - рассказывает Ирина.

В народе такие роды называют «королевской» тройней. По преданию, когда в царской семье рождались две девочки и один мальчик, такую тройню именовали «королевской». Связано это с тем, что у родителей тройняшек в таком случае отсутствовали проблемы с выбором наследника престола. Такое явление достаточно редкое, поэтому родителей тройни считают счастливчиками.

- 2021 год для нашего перинатального центра был очень плодотворным – у нас прошло почти 5700 родов, из них 176 двоен и одна тройня. За 19 дней 2022 года мы приняли 273 родов, из которых восемь двоен и две тройни, одна из которых «королевская», - рассказывает заместитель главного врача Татьяна Тезикова.

20 января 2022 года Ирину Солуянову и троих ее детей выписывают из больницы. По словам женщины, дома их ждет папа, который все это время готовился к приезду малышей. После выписки некоторое время семья Солуяновых должна будет приезжать с детьми в перинатальный центр на осмотр, а также к ним домой на патронаж будет приходить участковый врач педиатр.

Редакция «КП-Самара» поздравляет семью Солуяновых с рождением тройняшек. Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия.

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