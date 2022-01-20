В Самаре высадился отряд из 15 космонавтов. Узнали, что они тут делали

В Самару высадился целый десант космонавтов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару приехал отряд из 15 космонавтов под руководством начальника испытательного центра подготовки космонавтов Максима Харламова и Героя России, летчика-космонавта, командира отряда космонавтов Олега Кононенко. Подобная масштабная делегация в нашем городе впервые. Рассказываем, что привело покорителей космоса в Самару и они тут делали.

«Впервые увидел, как делаю ракеты»

Отряд покорителей космоса приземлился в Самаре 19 января. Треть из прибывших уже успела побывать в космосе, остальные пока готовятся к этому событию. Первым делом космонавты отправились на РКЦ «Прогресс». Здесь многие из них впервые воочию увидели, как создаются ракеты, которые потом отправят людей на орбиту.

К технике космонавты проявили недюжинный интерес

- Я впервые оказался на РКЦ «Прогресс» и был очень впечатлен, - поделился инструктор-космонавт-испытатель первого класса, ведущий космонавт, Герой России Александр Скворцов. – У всех ребят масса впечатлений, которые мы еще долго будем обсуждать и переваривать. Одно дело - эксплуатировать технику, и совсем другое – видеть, как ее создают, ведь на Байконуре мы не всегда это можем видеть. Если честно, то в процессе моей подготовки посещение предприятий, которые готовят космическую технику, уходило на второй план. Космонавты ведь как вечные студенты - все время учатся. А тут ты своими глазами видишь, как все создают, людей, которые изготавливают уникальные образцы ракетной техники, на которой мы будем летать. Думаю, это очень полезно!

Научные возможности вуза впечатлили покорителей космоса

В космонавты – с пеленок

После этого космонавты отправились на встречу с главой региона Дмитрием Азаровым. Здесь главной темой стали научные эксперименты, которые космонавты проводят на МКС. Космонавтов познакомили с научными возможностями региона, и они пообещали активнее привлекать научный потенциал Самарской области для проведения исследований.

- Самарские вузы сформируют отдельную научную программу для пилотируемой космонавтики и ее выполнения на МКС, ведь в регионе огромный объем научных и учебных заведений, предприятий космической отрасли, - рассказал летчик-космонавт, выходец из Самарской области Олег Кононенко.

Космонавты побывали в лабораториях Самарского университета

А еще покорители звездного неба обсудили с главой региона создание программы, которая бы помогла готовить жителей Самарской области к космонавтике и помогала пройти предварительную подготовку для получения звания кандидата в космонавты.

- Речь о программе, которая бы работала начиная практически с детского сада - и заканчивая специалистами на предприятиях., - объяснил Олег Конненко. - Чтобы самарцы понимали те требования, которые предъявляются в отряде космонавтов, изначально это знали, стремились и соответствовали. Ведь космонавтам нужно иметь и соответствующие физические кондиции, и образование, и стаж работы.

В военно-учебном центре Самарского университета установлены два самолета и вертолет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За штурвалом вертолета

Вечер 19 января космонавты провели в военно-учебном центре Самарского университета, где проходят подготовку студенты военной кафедры. К слову, подобных центров в России всего три – где прямо в большом ангаре установлена реальна военная авиатехника – два истребителя Миг-29 и вертолет Ми-8, а также множество комплектующих, радиотехники и деталей боеприпасов. Увидев знакомую технику, космонавты оживились, ведь многие из них – бывшие военные или гражданские летчики. Ребята облепили авитехнику, многие решили посидеть в кабинах, изучить пульт управления или освежить память.

Некоторые впервые оказались за штурвалом вертолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень интересно, за рулем вертолета я еще не сидел – признался космонавт-испытатель Александр Горбунов. - В основном приходилось пилотировать самолеты, а на вертолете летал только в качестве пассажира, за штурвалом посидеть еще не удавалось.

Ребята охотно осматривали авиатехнику и делали фото на память Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Придумали новый эксперимент»

20 января космонавты провели в научных лабораториях Самарского университета. Они побывали в лаборатории геоинформатики и информационной безопасности, в Центре приема и обработки космической информации, на кафедре космических исследований, в Центре наноспутниковых технологий и в лаборатории «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников».

Космонавты и самарские ученые уже задумали новый совместный эксперимент

- Мы под впечатлением от научного потенциала, - признался начальник центра подготовки космонавтов им.Гагарина Максим Харламов. – Мы плотно работаем со многими вузами космической тематики, в том числе с Самарским университетом, у нас есть совместная программа. Но я впервые увидел потенциал вуза своими глазами, увидел новые перспективы сотрудничества, и даже уже задумали с вузом один новый совместный эксперимент. О чем он – пока не скажу. Но, например, мы уже проводим один совместный эксперимент- с помощью нашей центрифуги моделируем для вуза силу тяжести на разных планетах.

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