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Общество20 января 2022 12:50

В Самаре высадился отряд из 15 космонавтов. Узнали, что они тут делали

В Самаре высадился отряд из 15 космонавтов
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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В Самару высадился целый десант космонавтов

В Самару высадился целый десант космонавтов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару приехал отряд из 15 космонавтов под руководством начальника испытательного центра подготовки космонавтов Максима Харламова и Героя России, летчика-космонавта, командира отряда космонавтов Олега Кононенко. Подобная масштабная делегация в нашем городе впервые. Рассказываем, что привело покорителей космоса в Самару и они тут делали.

«Впервые увидел, как делаю ракеты»

Отряд покорителей космоса приземлился в Самаре 19 января. Треть из прибывших уже успела побывать в космосе, остальные пока готовятся к этому событию. Первым делом космонавты отправились на РКЦ «Прогресс». Здесь многие из них впервые воочию увидели, как создаются ракеты, которые потом отправят людей на орбиту.

К технике космонавты проявили недюжинный интерес

К технике космонавты проявили недюжинный интерес

- Я впервые оказался на РКЦ «Прогресс» и был очень впечатлен, - поделился инструктор-космонавт-испытатель первого класса, ведущий космонавт, Герой России Александр Скворцов. – У всех ребят масса впечатлений, которые мы еще долго будем обсуждать и переваривать. Одно дело - эксплуатировать технику, и совсем другое – видеть, как ее создают, ведь на Байконуре мы не всегда это можем видеть. Если честно, то в процессе моей подготовки посещение предприятий, которые готовят космическую технику, уходило на второй план. Космонавты ведь как вечные студенты - все время учатся. А тут ты своими глазами видишь, как все создают, людей, которые изготавливают уникальные образцы ракетной техники, на которой мы будем летать. Думаю, это очень полезно!

Научные возможности вуза впечатлили покорителей космоса

Научные возможности вуза впечатлили покорителей космоса

В космонавты – с пеленок

После этого космонавты отправились на встречу с главой региона Дмитрием Азаровым. Здесь главной темой стали научные эксперименты, которые космонавты проводят на МКС. Космонавтов познакомили с научными возможностями региона, и они пообещали активнее привлекать научный потенциал Самарской области для проведения исследований.

- Самарские вузы сформируют отдельную научную программу для пилотируемой космонавтики и ее выполнения на МКС, ведь в регионе огромный объем научных и учебных заведений, предприятий космической отрасли, - рассказал летчик-космонавт, выходец из Самарской области Олег Кононенко.

Космонавты побывали в лабораториях Самарского университета

Космонавты побывали в лабораториях Самарского университета

А еще покорители звездного неба обсудили с главой региона создание программы, которая бы помогла готовить жителей Самарской области к космонавтике и помогала пройти предварительную подготовку для получения звания кандидата в космонавты.

- Речь о программе, которая бы работала начиная практически с детского сада - и заканчивая специалистами на предприятиях., - объяснил Олег Конненко. - Чтобы самарцы понимали те требования, которые предъявляются в отряде космонавтов, изначально это знали, стремились и соответствовали. Ведь космонавтам нужно иметь и соответствующие физические кондиции, и образование, и стаж работы.

В военно-учебном центре Самарского университета установлены два самолета и вертолет

В военно-учебном центре Самарского университета установлены два самолета и вертолет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За штурвалом вертолета

Вечер 19 января космонавты провели в военно-учебном центре Самарского университета, где проходят подготовку студенты военной кафедры. К слову, подобных центров в России всего три – где прямо в большом ангаре установлена реальна военная авиатехника – два истребителя Миг-29 и вертолет Ми-8, а также множество комплектующих, радиотехники и деталей боеприпасов. Увидев знакомую технику, космонавты оживились, ведь многие из них – бывшие военные или гражданские летчики. Ребята облепили авитехнику, многие решили посидеть в кабинах, изучить пульт управления или освежить память.

Некоторые впервые оказались за штурвалом вертолета

Некоторые впервые оказались за штурвалом вертолета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень интересно, за рулем вертолета я еще не сидел – признался космонавт-испытатель Александр Горбунов. - В основном приходилось пилотировать самолеты, а на вертолете летал только в качестве пассажира, за штурвалом посидеть еще не удавалось.

Ребята охотно осматривали авиатехнику и делали фото на память

Ребята охотно осматривали авиатехнику и делали фото на память

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Придумали новый эксперимент»

20 января космонавты провели в научных лабораториях Самарского университета. Они побывали в лаборатории геоинформатики и информационной безопасности, в Центре приема и обработки космической информации, на кафедре космических исследований, в Центре наноспутниковых технологий и в лаборатории «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников».

Космонавты и самарские ученые уже задумали новый совместный эксперимент

Космонавты и самарские ученые уже задумали новый совместный эксперимент

- Мы под впечатлением от научного потенциала, - признался начальник центра подготовки космонавтов им.Гагарина Максим Харламов. – Мы плотно работаем со многими вузами космической тематики, в том числе с Самарским университетом, у нас есть совместная программа. Но я впервые увидел потенциал вуза своими глазами, увидел новые перспективы сотрудничества, и даже уже задумали с вузом один новый совместный эксперимент. О чем он – пока не скажу. Но, например, мы уже проводим один совместный эксперимент- с помощью нашей центрифуги моделируем для вуза силу тяжести на разных планетах.

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