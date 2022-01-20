Нет тела, но есть похитители: в Самаре присяжные признали виновными людей, причастных к исчезновению Александра Душкова

В деле об исчезновении бизнесмена по-прежнему много загадок

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЕГО ВИДЕЛИ НА ВИДЕО

В Самарском областном суде присяжные вынесли вердикт по делу о громком похищении известного тольяттинского бизнесмена Александра Душкова. Директор компании «ЭкоВоз» пропал в Тольятти осенью 2012 года. Его так и не нашли, но следователи уверены, что он стал жертвой криминальных разборок.

На скамье подсудимых Александр Браев, Сергей Стенькин, Евгений Егоров и Роман Зинин. Их задержали в 2018 году в Самарской, а также Пензенской областях, в которой проживают Стенькин и Браев. Последний является двоюродным братом вдовы Игоря Тырлышкина, члена преступной группировки Сергея Неверова, который сегодня находится в международном розыске. Его ОПГ крышевала в автомобильной столице игорный бизнес, заправки и торговлю запчастями.

Игорь тоже мог быть среди обвиняемых, но его застрелили спустя несколько месяцев после похищения Душкова. Оно было совершено утром 7 сентября 2012-го. Александр подъехал к детскому дому № 10 на улице Дзержинского — по вопросам благотворительности, которой он занимался. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он зашел в учреждение, а потом вернулся к своей Audi A6, но сел ли за руль, куда поехал — это осталось за кадром. Машину вскоре нашли брошенной на стоянке без владельца в салоне.

На еще одной записи видно, что к авто Душкова, когда он к нему возвращался, подъехали несколько машин, среди которых серая или белая Lada Kalina и светлый внедорожник, предположительно Volkswagen Tiguan. После этого вслед за предпринимателем во двор, где была припаркована его иномарка, отправилась группа молодых людей. Засветился на пленке и человек, похожий на того самого Тырлышкина.

Александра объявили в розыск. Вскоре возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Еще через какое-то время за помощь в поисках объявили вознаграждение в несколько миллионов рублей. Ситуацией интересовался даже президент России Владимир Путин.

РАСЧЛЕНИЛИ И СОЖГЛИ

Расследование несколько раз приостанавливали, но в итоге оно приблизилось к логическому завершению. Да, исчезнувшего бизнесмена так и не нашли, но сыщики пришли к выводу, что именно «неверовские» причастны к случившемуся. Возможно, им помог муж сестры Сергея Неверова, участник его команды Сергей Агеев, после задержания которого в 2014 году в Подмосковье раскрытыми оказались сразу несколько крупных преступлений.

Игорь Тырлышкин мог заказать похищение Душкова Фото: Александра БУДАЕВА

Как установили следователи, к Душкову бандиты подошли «поговорить», но завязалась ссора. Они хотели, чтобы он поубавил свои интересы к фирме ОАО «Автоградтранс», акции которой пытался приобрести Неверов. Глава «ЭкоВоза» тоже имел виды на компанию.

Правоохранители считают заказчиком нападения на Александра Душкова Игоря Тырлышкина. Согласно материалам дела он поручил телохранителю Неверова Владимиру Сафронову с ним разобраться. К делу привлекли киллера Михаила Душенкова, который и осуществил похищение Александра вместе с Зининым и Сенькиным.

Показания фигурантов неоднократно менялись. По одной из озвученных версий, они встретили предпринимателя у детского дома, ударили и увезли. В ходе ссоры в Душкова несколько раз выстрелили, говорят, что это сделал Сафронов, затем его увезли в безлюдное место, где расчленили и сожгли.

Браев, Стенькин, Егоров и Занин считаются причастными именно к похищению. Их дело рассматривали с участием присяжных заседателей.

— Присяжные вынесли подсудимым обвинительный вердикт. Кроме похищения им в зависимости от роли каждого вменяют участие в преступном сообществе, бандитизм и покушение на мошенничество, — объяснили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре региона. — Присяжные исключили из обвинения Браева статью о покушении на мошенничество. Также они указали, что Егоров имеет право на снисхождение.

Какое наказание грозит мужчина станет известно на прениях. Они назначены на 2 февраля 2022 года. Следствие уверено, что в преступлении принимали участие больше человек, но задержаны еще не все. Дело об убийстве Александра Душкова планируют рассматривать отдельно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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