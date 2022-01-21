Шоколадная фабрика «Нестле Россия» в Самаре перешла на электроэнергию из возобновляемых источников

Теперь на предприятии используется электрическая энергия, выработанная на ветровых станциях

Так, 21 января 2022 года Самарский филиал перешел на потребление электроэнергии из возобновляемых источников, что позволит снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 10 тысяч тонн в год. Компания также инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на фабрике, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии.

В рамках глобальных обязательств «Нестле» мы стремимся к нулевому воздействию на окружающую среду. Так, например, за период с 2010 по 2021 год нашему предприятию удалось снизить объем выбросов парниковых газов на тонну готовой продукции на 56%. Переход нашей фабрики на потребление электроэнергии из возобновляемых источников – это важнейший проект на пути к дальнейшему снижению выбросов СО в операционной деятельности предприятия. Мы гордимся тем, что вносим вклад в сохранение планеты для будущих поколений, рассказал директор филиала ООО «Нестле Россия» в Самаре - Юэн Хорман.

На текущий момент 98% всего объема упаковки являются пригодными для переработки. Так, например, подложки конфет «Комильфо» и «Родные Просторы» стали прозрачными и полностью пригодными для переработки.

К 2025 году на глобальном уровне «Нестле» планирует сделать 100% своей упаковки пригодной для переработки и повторного использования. Кроме того, регулярные проекты по экономии воды позволили филиалу ООО «Нестле Россия» в г. Самара снизить потребление воды на 67 % за период с 2010 по 2021 год, а установленные на предприятии высокотехнологичные водоочистные сооружения обеспечивают полный цикл очистки промышленных вод самарской фабрики от всех типов загрязнений: механических, биологических и химических.