Погода в Самаре до конца рабочей недели 25-28 января 2022: стабильный мороз и небольшой снег

В Самаре будет стабильно холодно и снежно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января в Самарской области сохраняется по-настоящему зимняя погода – легкий мороз и снегопады будут присутствовать и на этой неделе, но в этот раз без резких колебаний.

По данным Приволжского УГМС, в регионе установилась стабильная погода. Резких колебаний температуры и сильных метелей пока не ожидается. Лишь в некоторых районах области снегопад может пойти посильнее, чем в целом по региону.

Начало недели обойдется без существенных осадков, небольшой снег прогнозируют, начиная со среды. Сильных порывов ветра тоже не ожидается. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшие дни будет держаться в районе 7-10 градусов ниже нуля. Во вторник похолодает до -15 градусов, в остальные дни столбик термометра не опустится ниже 12 градусов со знаком минус.

Температуры ниже двадцати градусов мороза тоже будут, но в ночное время суток. В основном прогнозируется от 11 до 16 градусов ниже нуля. Самой холодной ожидается ночь во вторник, когда температура понизится до -22 градусов.

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